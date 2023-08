Tessingiu, l’artigianato spicca il volo 

Tutti rapiti dal nuovo corso di Tessingiu, la mostra dell’artigianato sardo visitabile sino al 3 settembre all’ex cantina. Oltre 60 gli artigiani selezionati tra i migliori creativi isolani, un racconto sulla manifattura che associa i maestri del tessile e del vetro, del legno e della pelle, della ceramica e del ferro, della pietra e dell'oro, del sughero e del rame. Alla kermesse, organizzata dal Comune con la Pro Loco, è stata data un’immagine rinnovata grazie al coinvolgimento di un gruppo locale di professionisti: Chiara Cossu, Paloma Deidda, Manuela Demurtas, Fabio Puddu, Serena Sannia, Umberto Sanna, coordinati dal direttore del Murats Baingio Cuccu.

Gli artigiani

Pino Demelas è cresciuto con la mostra. L’azienda è quella della madre Maria Antonia Urru, 80enne sempre attiva con la tessitura. «Esponiamo da sempre – racconta Demelas – questa è però un’edizione diversa, c’è innovazione nell’esposizione e nei manufatti. È l’inizio di un nuovo ciclo, è un’installazione molto più interessante, più contemporanea. C’è il racconto della tradizione, ma con un’impostazione più attuale». Anche Maria Luisa Frongia gioca in casa ed è una veterana della mostra con i suoi costumi sardi e ricami. «Ormai sono 27 anni che espongo – racconta – quest’anno abbiamo un’edizione molto bella, si vede che c’è un impianto giovanile». Robert Carzedda, ceramista di Bitti: «A Samugheo espongo da vent’anni. Abbiamo notato un miglioramento della proposta espositiva, ma soprattutto nel corso degli anni è migliorata la qualità degli allestimenti e questo si ripercuote positivamente nella visibilità e nelle vendite. La fiera porta dei risultati anche dopo conclusa, veniamo infatti contatti da persone che l’hanno visitata». Andrea Pitzalis, di Isili, lavora il metallo e da quattro anni espone a Tessingiu: «È un’ottima vetrina che permette di far conoscere l’artigianato a quanti sono interessati a scoprirlo». Gabriele Mura di Samugheo è invece un artigiano del legno: «Espongo dal 2017 a Tessingiu e devo dire che quest’anno si è riusciti a fare un passo ancora avanti. La mostra ha un look tutto nuovo, è una vetrina dove si possono vedere le eccellenze dell’artigianato isolano».

Il direttore

«Siamo contenti – dice il Baingio Cuccu – . Speriamo che l’afflusso si attesti come gli anni passati con 700 visitatori a settimana. Il biglietto unico (Tessingiu, Murats e CIMA di Allai), potrebbe essere un motivo per invogliare altre tipologie di visitatori».

