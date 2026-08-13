Tessingiu, l’artigianato mostra il futuro 

Turisti e visitatori stregati dai manufatti esposti a Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico. I dati parlano chiaro: si registra un’affluenza leggermente maggiore rispetto alla passata edizione e le vendite si mantengono sui valori dello scorso anno. Sono 43 gli artigiani che espongono. Gli organizzatori preferiscono dare i numeri a fiera conclusa ma è noto come in alcuni casi agli artigiani è stato chiesto di replicare lo stesso modello esposto.

Bellezza in mostra

Visitando i corridoi e le sale della cantina si resta incantati dalla bellezza delle creazioni. «Tessingiu è una manifestazione che riesce a generare tantissime emozioni e anche responsabilità. Farla da sindaco è ancora più gravoso come impegno, ma dà altrettante soddisfazioni – sottolinea il primo cittadino Massimiliano Urru - .Tessingiu, per noi, non vuole essere solo una vetrina di un mese di eccellenza, ma vuole essere una manifestazione che riesce a dare un indotto per gli altri mesi dell’anno, sia a livello culturale che economico. I numeri quest’anno confermano il valore della manifestazione che punta sulla qualità della clientela e dei prodotti offerti. Per il futuro ci sono già dei progetti in essere, ad esempio la sperimentazione continua nell’essere contemporanei mantenendole le tradizioni». Il suo vice e assessore alle Attività produttive Gianmarco Pala aggiunge: «Tessingiu è un punto di riferimento per Samugheo, ma anche per la Sardegna. Il nostro obiettivo è far dialogare i designer con gli artigiani affinché possano produrre e generare economia anche una volta conclusa la mostra».

Fabrizio Sanna, 42 anni, è un artigiano del tessile. La sua azienda, la Sartapp, esiste dal 1978: «La nostra azienda – spiega - ha sempre partecipato a Tessingiu, io rappresento la seconda generazione. Negli anni la mostra è migliorata: prima si esponevano i tappeti classici. Oggi c’è necessità di realizzare dei prodotti più di design, innovativi. Oggi lavoriamo con architetti che ci chiedono prodotti innovativi». Un esempio è la sua creazione “Foglie di noce”. Sanna spiega: «Ha una lavorazione particolare perché, oltre ad avere i pipiones, è anche pitturato a mano».

Voci artigiane

Gabriele Mura è un maestro nel lavorare il legno. Dal 2017 a Samugheo è operativo con la sua azienda “La terra del legno”. «Tessingiu – racconta – è sempre in evoluzione, l’obiettivo è dare una nuova impronta all’artigianato artistico dell’Isola. La parte più difficile è arrivare alla vendita, ma Tessingiu è una vetrina che a lungo termine può portare dei risultati. Ogni anno si osa di più, è una continua sfida con quelle che sono le richieste del mercato». Sergio Sannia a Tessingiu rappresenta la sua azienda Istimentos con capi di pregio legati alla tradizione: «Esponiamo da 20 anni. Il ritorno di immagine è molto positivo. È una mostra mercato che rappresenta diverse attività di settore e noi siamo tra le uniche della sartoria. Ora con i social c’’è un ritorno di immagine più ampio». La mostra è promossa da Regione e Comune, con il sostegno del Gal Barigadu Guilcier, del Consorzio Turistico Sa Perda 'e Iddocca e del Murats. É visitabile tutti i giorni sino al 13 settembre.

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