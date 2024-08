Tessingiu, fondi dalla Regione 

Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico della Sardegna, in scena proprio in queste settimane al Murats di Samugheo, potrà contare per il 2024 su un sostegno economico della Regione pari a 50mila euro e, per il futuro, si annunciano importanti novità. Il Consiglio regionale ha infatti inserito nelle variazioni alla Finanziaria il contributo diretto a Samugheo dopo che era stato proposto in Giunta dall’assessore al Turismo, a sua volta sollecitato dal sindaco di Neoneli e consigliere regionale Salvatore Cau. «Abbiamo considerato la grande valenza non solo economica legata all’artigianato e al turismo, ma anche culturale. Tessingiu è infatti un presidio che tutela i saperi e il saper fare da tramandare alle nuove generazioni» dice Cau. «Visto che in passato ha avuto poca attenzione, per il 2024 abbiamo deciso di adottare questo provvedimento e strutturare un bando per poter garantire una programmazione pluriennale». Ciò che evidenziava il sindaco Basilio Patta in occasione dell’inaugurazione. ( a. o. )

