Tessingiu e Designers incantano il pubblico a Samugheo 

Un viaggio tra tessuti, tappeti, ceramiche artistiche, creazioni in vetro e in legno, gioielli e molto altro, alla scoperta di una Sardegna unica, dove tradizione e innovazione si fondono alla perfezione. Protagoniste le creazioni di oltre quaranta artigiani di tutta l’Isola, esposte negli spazi dell’ex cantina sociale di Samugheo, dove sabato è stata inaugurata la cinquantottesima edizione di Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico promossa dal Comune, in collaborazione con Regione, Fondazione di Sardegna e Orientare Srl. Opere che custodiscono la memoria, gli antichi saperi ma che nel contempo sanno aprirsi all’innovazione come ben testimoniano le creazioni esposte anche al Museo Murats, dove va in scena il secondo atto di Designers, dedicato ai nuovi linguaggi del design applicati all’artigianato.

Uno spazio importante

Un pubblico numeroso ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione. In rappresentanza dell’assessorato al turismo, il capo di gabinetto Carla Medau ha ricordato l’impegno per ricostruire il progetto Isola, «che ha consentito di far conoscere l’artigianato artistico sardo nel mondo». Tessingiu, ha detto il sindaco Basilio Patta, «rappresenta per noi molto di più di un evento espositivo: è un punto di riferimento per tutto l’artigianato artistico sardo, un luogo d’incontro tra cultura, identità e territorio, uno spazio in cui Samugheo si racconta e racconta attraverso le opere che ospita una Sardegna viva, autentica e aperta al mondo». L’assessore alle attività produttive Massimiliano Urru e l’assessora alla cultura Elisabetta Sanna, hanno sottolineato, «il grande debito di riconoscenza nei confronti degli artigiani. Non solo per il valore economico che rappresentano per la nostra comunità e per l’intera Isola, ma perché con le loro mani e con la loro arte danno voce alla nostra storia, raccontano chi siamo, chi siamo stati e chi vogliamo essere».

Lo sguardo al futuro

A guidare il rilancio di Tessingiu è l’architetto Gianni Filindeu: «Tessingiu inaugura un percorso di rinnovamento, articolato in tre anni, che la porterà a diventare un interlocutore centrale all’interno dell’importante dibattito sul futuro dell’eccellenza dell’artigianato sardo visto in rapporto con l’arte contemporanea e il design». E la novità è data anche dai momenti di approfondimento culturale, attività collaterali e laboratori che si alterneranno durante l’anno. Intanto Tessingiu sarà aperta sino al 7 settembre (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13,30 e dalle 15.30 alle 20).

Sulle orme della storia

Dall’11 settembre si trasferirà in Liguria nel Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo di Genova, percorrendo a ritroso le rotte che condussero il grande esploratore e naturalista Luigi Maria D’Albertis in Sardegna, giungendo tra le sale di quella che un tempo fu la dimora di suo cugino, il capitano Enrico Alberto D’Albertis.

Arte e creatività

Ricca di fascino al Murats l’esposizione “Designers. Idee e progetti per l’artigianato sardo”, curata da Anna Rita Punzo e Baingio Cuccu. Raccoglie le più recenti espressioni del design regionale, esplorando il processo creativo che trasforma idee in oggetti tangibili: bozzetti, disegni e prototipi diventano testimoni di storie, emozioni e visioni contemporanee. In mostra anche i progetti vincitori del concorso di idee AnnodarTe 2.0, promosso nel 2024 dal Comune per valorizzare l’artigianato locale attraverso la collaborazione con creativi e designer. Ora ai visitatori il piacere di perdersi tra le creazioni artistiche esposte a Samugheo.

