VaiOnline
Oristano.
15 maggio 2026 alle 00:12

Tessili, riprende il ritiro dei rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da martedì i cittadini di Oristano potranno nuovamente conferire i rifiuti tessili all’ecocentro comunale di via Oslo oltre che negli ecocentri mobili che fanno tappa nei quartieri cittadini e nelle frazioni nonché attraverso il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti contattando il numero verde 800 632 270.

Il comunicato del Comune arriva dopo la rescissione unilaterale del contratto tra la società Formula Ambiente, che ha la gestione dell’intera raccolta dei rifiuti e la Ecotessile srl che finora ritirava a titolo gratuito i rifiuti tessili dagli appositi cassonetti. Il 21 aprile la società comunicava al Comune la sospensione di raccolta e trasporto a causa di «sopraggiunte criticità operative». L’assessora all’ambiente Maria Bonaria Zedda mobilitava gli uffici per riavviare il servizio e tre giorni fa la dirigente dell’Ufficio Ambiente Sara Angius pubblicava l’accordo con la srl Recupero Tessili di Monastir per l’affidamento diretto per 18 mesi e un costo stimato di 0,25 euro a chilogrammo per una spesa totale di di 62.263,64 più Iva. La sospensione del ritiro, comunicata con preavviso ridotto, aveva creato problemi di decoro e di carattere igienico e ambientale che il Comune aveva superato ritirando con rapidità tutti i contenitori collocati in diverse vie della città. ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel mirino il tetto di 6,2 gigawatt assegnato dal Governo: «Numeri da rivedere»

«La Sardegna già produce più energia del necessario»

Lai (Pd): una quota enorme della transizione è sulle spalle dell’Isola Piga (FdI): il Campo largo ha sottovalutato il problema, serve equilibrio 
Alessandra Carta
L’indagine

L’esercito dei ragazzi sul divano

Uno su cinque non studia né lavora. La Cisl: perdiamo la capacità di costruire il futuro 
Andrea Artizzu
Mare

Onda di Bandiere Blu per 17 Comuni sardi

Nel club dei premiati entra anche Teulada  L’Isola è dietro Liguria, Puglia e Calabria 
Sara Marci
Il caso

L’autopsia per sciogliere il mistero

Ieri sera una fiaccolata per ricordare Mauro Zuncheddu e sostenere la famiglia 
Andrea Busia
Il monito

Draghi: l’Europa adesso è sola

«Gli Usa non sono più un partner stabile, il continente deve rendersi autonomo» 