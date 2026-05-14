Tessili, riprende il ritiro dei rifiuti 

Da martedì i cittadini di Oristano potranno nuovamente conferire i rifiuti tessili all’ecocentro comunale di via Oslo oltre che negli ecocentri mobili che fanno tappa nei quartieri cittadini e nelle frazioni nonché attraverso il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti contattando il numero verde 800 632 270.

Il comunicato del Comune arriva dopo la rescissione unilaterale del contratto tra la società Formula Ambiente, che ha la gestione dell’intera raccolta dei rifiuti e la Ecotessile srl che finora ritirava a titolo gratuito i rifiuti tessili dagli appositi cassonetti. Il 21 aprile la società comunicava al Comune la sospensione di raccolta e trasporto a causa di «sopraggiunte criticità operative». L’assessora all’ambiente Maria Bonaria Zedda mobilitava gli uffici per riavviare il servizio e tre giorni fa la dirigente dell’Ufficio Ambiente Sara Angius pubblicava l’accordo con la srl Recupero Tessili di Monastir per l’affidamento diretto per 18 mesi e un costo stimato di 0,25 euro a chilogrammo per una spesa totale di di 62.263,64 più Iva. La sospensione del ritiro, comunicata con preavviso ridotto, aveva creato problemi di decoro e di carattere igienico e ambientale che il Comune aveva superato ritirando con rapidità tutti i contenitori collocati in diverse vie della città. ( a. m. )

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