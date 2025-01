Tesseramento per i nuovi volontari 

L'associazione dei volontari della Protezione civile (Avm) di Musei lancia un appello alla cittadinanza invitando ragazze e ragazzi ad iscriversi al sodalizio. Lo comunica il presidente, Michele Reginali. «Come ogni anno, a gennaio, apriamo la campagna di

tesseramento – spiega – per aderire basta aver compiuto il 18esimo anno di età». Certo è che l'Avm ha bisogno di nuovi soci per incrementare la propria presenza a presidio del territorio e alla lotta agli incendi estivi. «Chi entra a far parte della nostra associazione – continua il presidente – farà il corso teorico e pratico per il conseguimento dell'attestato di Operatore per gli incendi boschivi (Oib) ed entrerà a far parte ufficialmente del nostro sodalizio. Da oltre vent'anni operiamo nella lotta agli

incendi estivi e ad altre calamità naturali. Inoltre – conclude – organizziamo manifestazioni ed eventi legati alla salvaguardia dell'ambiente all'interno del nostro territori». Info all’e-mail: avm.musei@tiscali.it. (p.cab.)

