Tessera “Io Studio” negata, rientrato il disguido alle Poste 

Anche a Sestu è possibile recarsi all’ufficio postale per richiedere la tessera prepagata “Io Studio”, una carta prepagata offerta a tutti gli studenti che hanno diritto a una borsa di studio per poter acquistare libri e materiale scolastico. Gli utenti che ne hanno fatto richiesta e ne hanno diritto, possono ritirarla semplicemente esibendo documento d’identità e codice fiscale. Una procedura semplice, anche se nell’ufficio postale di Sestu si è verificato qualche problema. Alcuni utenti si sono visti negare l’agognata tessera, sentendosi rispondere dall’operatore allo sportello che era necessario consegnare anche una lettera inviata dalla Regione. Un inconveniente che ha messo in difficoltà molti studenti e genitori. «Un disguido», spiegano i responsabili dell’ufficio, «dovuto a un eccesso di prudenza». Allo sportello, infatti, si sono presentati anche molti non aventi diritto, e questo ha portato alcuni impiegati a chiedere ulteriori documenti. «D’ora in poi», assicurano dall’ufficio di Sestu scusandosi per l’inconveniente, «sarà sempre possibile ritirare la tessera “Io Studio” fornendo semplicemente il documento d’identità e il codice fiscale». Sul sito del Comune è disponibile la graduatoria completa di tutti i beneficiari, ciascuno corredato da numero identificativo.

