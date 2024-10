Tesser: «Quell’esonero non l’ho ancora capito» 

«Non potevano esserci ragioni alla prima di campionato, visto anche il buon rapporto con la squadra: non so cosa sia successo». A oltre 19 anni di distanza Attilio Tesser, ospite ieri a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, non sa ancora spiegarsi perché fu esonerato dal Cagliari dopo appena 90’ e una sconfitta 2-1 col Siena dovuta a un clamoroso errore del portiere Carini. Col presidente Massimo Cellino che il giorno prima gli aveva detto «Vediamo se lei è un uomo fortunato» e poi lo aveva sostituito col rientrante Arrigoni, che andò via a sua volta dopo una partita e una contestazione dei tifosi. «Ma mi ritengo fortunato: in carriera ho vinto cinque campionati», rimarca Tesser a Fabiano Gaggini e Alberto Masu. «C’è rammarico perché era la mia prima esperienza in A, in una rosa con caratteristiche valide per il gioco che volevo portare. La sera prima avevo cenato con Cellino, appena tornato dall’America, e Nicola Salerno: lui pensava che il colloquio fosse andato bene…»

L’attualità

L’ultima esperienza in panchina di Tesser si è chiusa a febbraio, esonerato alla Triestina mentre era terzo in Serie C («È andata pure peggio di Cagliari»). Ha visto i rossoblù con la Juventus: «Tenuto bene il campo con lo spirito giusto, a prescindere dal pareggio. Nicola è stato straordinario gli scorsi anni, poi non vanno fatti paragoni con Ranieri. L’idea che ho del Cagliari è positiva». Con un giocatore che per lui spicca: «Mina, vederlo in campo fa paura per la carica che ci mette». Su Cagliari-Torino ritiene che sarà «una bella partita, difficile per entrambe» e da quei pochi mesi in Sardegna, dove provò per primo Cossu trequartista, ha un altro rimpianto: «Coi giocatori si era creato un buon rapporto, in tanti piansero quando li salutai il giorno dopo. Peccato non aver potuto conoscere di più Cagliari». (r.sp.)

