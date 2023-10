Tesoro da 3000 euro al giorno 

La tassa di soggiorno vale (per ora) 275 mila euro. Istituita la scorsa primavera dal commissario straordinario, Francesco Cicero, e applicata dal 19 luglio, l’imposta ha generato un tesoretto quotidiano di 2.989,13 euro, entità media ricavata fino all’ultimo dato utile (31 agosto). Dell’esenzione hanno beneficiato gli under 14, i soggetti che in questo periodo hanno assistito i degenti ricoverati nelle strutture sanitarie, gli studenti che hanno svolto tirocini nelle strutture ricettive e gli invalidi.

Aeroporto

La destinazione dell’introito è il rompicapo che ha accompagnato l’istituzione della tassa di soggiorno. Gli imprenditori avevano manifestato titubanza rispetto all’impiego delle risorse, temendo che potessero finire nel calderone del bilancio trascurando il settore turistico. «Io ero contrario all’istituzione ma a questo punto - dice Rocco Meloni, imprenditore turistico e presidente del Consorzio Sardegna costa est che abbraccia 23 attività - le risorse si investano tutte sul turismo, potenziando i servizi. Suggerisco una strada: una parte andrebbe devoluta alla funzionalità dell’aeroporto, perché è l’infrastruttura più importante del territorio». Meloni è l’amministratore delegato di Aliarbatax, la società proprietaria dello scalo. È il successore di Marcello Ladu, attuale sindaco: «Per metà - chiarisce Meloni - l’aeroporto è di proprietà del Comune. Confido molto nel sindaco, anche perché ha contribuito fattivamente alla sua riapertura».

Le reazioni

Francesco Bovi, della catena turistica Bovi’s Hotels, propone un comitato tecnico pubblico-privato: «È importante la creazione per la spesa totale ricavata dalla tassa di soggiorno. A parer mio le priorità sono la raccolta di dati attraverso chi la destinazione la vive, e quindi turisti e comunità e parallelamente creazione di un piano strategico per il turismo con una visione pluriennale che si basi su elementi ad alto valore aggiunto per Tortoli». Il titolare dell’Hotel Arbatasar, Marino Catte, offre la sua ricetta sulla spesa del ricavato. «Il Comune dovrebbe investire in decoro e arredo urbano, poi c’è da adeguare l’urbanizzazione e migliorarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA