Tesori della città presi d’assalto 

Una città presa d’assalto. Una domenica da incorniciare, carica di energia positiva. Ieri la tappa nuorese di Autunno in Barbagia ha fatto registrare un pienone che non si vedeva da anni. Tra Seuna e Santu Predu, i quartieri storici per eccellenza, Nuoro ha offerto il meglio di sé. Ha accolto, ha regalato una magia a migliaia di visitatori che hanno deciso di trascorrere una domenica insolita, alle prese con gli scorci deleddiani.

Un successo

Un capoluogo in vetrina. Storia, cultura, abilità degli artigiani ed eccellenze della tavola. Ecco “Mastros e galanias nugoresas”, manifestazione che fin dai primi istanti ha fatto capire le intenzioni, con quello slogan dato all’iniziativa. Un’aggiunta, una modifica voluta fortemente dall’amministrazione comunale, rispetto al nome collaudato “Mastros in Nugoro”. Insomma, un modo per rimarcare le molteplici sfumature di un evento. Non solo artigianato e manualità sconfinata.

Tesori in vetrina

Il capoluogo barbaricino ha offerto tutti i suoi “tesori”. Così, fin dalla mattinata di ieri il cuore della città ha regalato un singolare colpo d’occhio. Una vera e propria invasione di visitatori, suggellata dai tantissimi pullman parcheggiati a ridosso del perimetro della festa. Sì, perché stavolta il Comune ha deciso di ampliare l’area pedonale, inglobando pure le vie Roma e La Marmora, per far vivere a tutti i partecipanti un evento immersivo e coinvolgente tra piazze, case storiche, cortes e spazi culturali, dove sono state tante le iniziative dedicate a un pubblico variegato.

E sebbene la parte gastronomica abbia preso il sopravvento, mostre, rappresentazioni teatrali, concerti musicali e dimostrazioni artigianali hanno cercato di dare un volto nuovo all’appuntamento. «Siamo davvero soddisfatti - ha detto il vicesindaco, Fabrizio Beccu – Tantissima gente ha raggiunto la nostra città».

Cultura e artigianato

Non solo cibo da strada e panini fumanti da addentare tra i vicoli e le case in pietra. A Santu Predu, il volto di Grazia Deledda ha fatto comprendere il cambio di passo. In tanti hanno voluto ammirare la struttura museale dedicata al premio Nobel per la Letteratura.

Analogo copione, poi, al Man. La mostra di Matisse si è chiusa con il “botto”: «Nella giornata di sabato abbiamo staccato 450 biglietti - sottoliena Eliana Brotzu, dal museo di via Satta – Anche la domenica è andata benissimo».

Mostre di qualità, artigiani: sorrisi e facce distese persino a Casa Ciusa. «C’era tantissima gente, servirebbero più iniziative di questo tipo», dice Viviana Pes, con accanto le sue borse realizzate con materiali di riciclo. Chiara Urbani, la “maga” delle rilegature, aggiunge con un pizzico di sarcasmo: «Abbiamo assistito a un grande movimento, peccato che le persone continuino a preferire il cibo all’artigianato».

