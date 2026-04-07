«Tesori a rischio per le pale eoliche» 

«Lascio gli incarichi molto preoccupato dopo quasi trent’anni di lavoro: il paesaggio e il patrimonio culturale e storico dello nostra terra sono in pericolo. L’assalto speculativo dell’eolico selvaggio mette in pericolo la Sardegna»: don Francesco Tamponi chiude così la sua esperienza alla guida dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio (e di quello regionale della Cei). Il sacerdote, 67 anni, nato a Santa Maria Coghinas, una laurea in Filosofia alla Cattolica di Milano e studi nella Pontificia facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari, ha deciso di non occuparsi più di beni culturali e di rimettere tutti i mandati, anche quello di Incaricato Cei Regione Sardegna per i Beni ecclesiastici e la nuova edilizia di culto. Dice sorridendo: «Nessuna tragedia, è un passaggio. Farò altro. Se mi chiede perché mi sono dimesso dovrei dire troppe cose. In sintesi, non avevo più gli strumenti per operare, soprattutto non avevo più la possibilità di confrontarmi direttamente con chi prende le decisioni nelle istituzioni pubbliche. Si è chiusa una fase durata a lungo e molto proficua. Ho fatto tante cose e ho lavorato veramente tanto, adesso la situazione è cambiata». Francesco Tamponi nel 1998 ha fondato l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio e poi ha lavorato in ambito regionale per conto della Cei.

«La cultura da lavoro»

Tamponi si è occupato dei progetti di restauro di tutte le cattedrali dell’Isola e poi ha curato la ristrutturazione di 83 chiese campestri. Il sacerdote ha lavorato con la Regione e le Soprintendenze e ha messo in piedi un ufficio che occupa diverse persone. Dice: «Ho iniziato il mio lavoro tanti anni fa confrontandomi con dirigenti e funzionari pubblici che mi guardavano come un marziano. Alcuni erano anticlericali e mi detestavano. Ero anche ingenuo e tante cose le ho capite col tempo. Una cosa di sicuro l’ho capita, la cultura dà lavoro e da vivere alle persone. Ho impostato i miei progetti in modo che col tempo si reggessero economicamente da soli ed è stato un risultato importante. Adesso chiudo questa fase della mia vita con una grande preoccupazione».

«Paesaggio sotto attacco»

Tamponi si è schierato apertamente e pubblicamente contro la speculazione delle energie rinnovabili. Spiega: «Attenzione, non sono contrario alla transizione energetica. La Sardegna deve combattere questo equivoco. Il problema è come si costruisce la transizione. Io sono preoccupato perché è in corso la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazione paesaggistica e pianificazione. Ho paura che sia in corso un tentativo di modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio che chiude ogni possibile forma di coinvolgimento delle comunità locali. Dobbiamo reagire ed essere vigili, ci stiamo giocando tutto».

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