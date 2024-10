Tesori a rischio nelle chiese 

Visite e sopralluoghi sospetti nelle chiese, grande interesse di “mediatori” e collezionisti per gli oggetti più disparati (presenti non solo nei piccoli musei delle parrocchie) e tanti altri segnali che stanno mettendo in allarme i sacerdoti. Dopo il furto di una quarantina di pezzi nel Museo ampuriese della Cattedrale di Castelsardo, la Diocesi di Tempio Ampurias corre ai ripari con una messa a punto di tutto il sistema di sorveglianza e antrintrusione degli edifici sacri e dei siti dove sono custodite opere d’arte di inestimabile valore. La situazione della Diocesi della Gallura e della Anglona la descrivono bene i numeri, un budget di circa 18mila euro per proteggere 270 chiese, delle quali 200 in aperta campagna. E non c’è solo il furto nel museo di Castelsardo a preoccupare il vescovo Roberto Fornaciari e i suoi collaboratori, ma anche i blitz nelle case parrocchiali. L’ultimo episodio è avvenuto a Santa Teresa Gallura, il parroco è stato derubato lo scorso marzo. Certo, il problema maggiore è quello delle opere d’arte e degli oggetti di valore che spesso sono esposti nelle cappelle e sugli altari.

Da Nelson a San Simplicio

Il quadro della situazione lo ha ben chiaro don Francesco Tamponi, responsabile dei Beni Culturali della Diocesi. Il sacerdote ha da anni un rapporto stretto con le procure sarde e con i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Tamponi spiega: «Sappiamo benissimo che c’è un interesse per le nostre di soggetti che si muovono nella zona “grigia” del collezionismo di oggetti d’arte e della antiquariato fuori dalla legalità. Un interesse, non solo per i pezzi di grandissimo valore, anche per candelabri, tovaglie antiche, libri e calici. Abbiamo il sospetto che ci siano state delle visite anomale in alcune chiese. Il fatto è che nel territorio di questa diocesi ci sono delle opere e oggetti che richiedono una tutela speciale. E non parlo solo del Maestro di Castelsardo, del Gruppo ligneo di Bulzi o del “tesoro” di San Simplicio. Per fare un esempio, a La Maddalena abbiamo gli oggetti donati dall'ammiraglio Nelson. E ci sono tantissimi oggetti di valore nelle nostre 200 chiese di campagna. Ora faremo il possibile per aumentare l’efficienza dei sistemi di sorveglianza. Sapendo che la nostra Diocesi ha già preso provvedimenti straordinari, mettendo al sicuro le opere d’arte più importanti e note».

