Tesoretto nel bilancio, si punta sul cimitero 

Al più tardi entro la fine dell'anno a Elmas cominceranno i lavori di ampliamento del cimitero: è l'auspicio dell'assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi, dopo la variazione di bilancio di circa 300mila euro, approvata in Consiglio qualche giorno fa. Si tratta di fondi di diversa origine. Ci sono 80mila euro finanziati dalla Regione, 100 mila sono fondi vincolati che arrivano da quanto i cittadini pagano per i servizi cimiteriali e l’acquisto dei loculi e altri 130mila derivano da quello che in gergo viene chiamato “avanzo libero”, cioè risorse comunali non vincolate.

Che l'intervento per aumentare il numero dei loculi sia urgente lo riconosce la stessa amministrazione comunale. Ma ci sono da fare i conti con la burocrazia e le autorizzazioni, che nel caso dei cimiteri sono particolarmente stringenti e complesse.

Progetto e integrazioni

Il progetto esiste già da qualche anno ma la Asl ha chiesto delle integrazioni che hanno comportato la previsione di altri lavori, la normativa in merito subisce continue variazioni e aggiornamenti. Appena il progetto definitivo esecutivo verrà consegnato con le integrazioni richieste, sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta, per poi tornare definitivamente alla Asl per il via libera ai lavori. A quel punto verrà bandita la gara d'appalto. Ma il passaggio della variazione di bilancio era fondamentale, per completare l'iter di approvazione infatti occorre che i fondi siano già disponibili.

Un nuovo blocco

La parte monumentale del cimitero non verrà toccata. Il progetto prevede la costruzione di un intero blocco nuovo, che sarà indicato dalla lettera “D”, e la realizzazione delle strutture accessorie come i camminamenti. La nuova struttura sarà edificata alle spalle del blocco “A”, quello che occupa la parte monumentale.

Sono previsti quasi 140 nuovi loculi. «Difficile fare un calcolo preciso per capire quanti ne serviranno da qui alla fine dei lavori», afferma Nurchi: «Ci sono molte variabili. Il cimitero di Elmas non accoglie solo residenti. Si cerca di fare una media: secondo i nostri calcoli i lavori dovrebbero garantire posti per i prossimi due anni. Appena avremo il nulla osta dalla Asl bandiremo la gara, gli uffici hanno già lavorato su questo aspetto. Non possiamo avere una data certa ma l'auspicio è che i lavori partano entro la fine di quest'anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA