Tesoretto di 630mila euro 

Il Comune di Villaspeciosa ha approvato il consultivo che presenta un avanzo di amministrazione di circa 630 mila euro. Con questi soldi il l’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Melis prevede di utilizzare 35 mila euro (più 100 mila della Regione) per cofinanziare l’acquisto del bus navetta.

Sono inoltre previsti investimenti di 35 mila euro nel parco di San Platano con nuovi giochi; 30 mila euro per cofinanziare l’intervento al Pip per rifare le strade; 300 mila euro di risorse dei fondi della Protezione civile per chiudere gli interventi di San Cromazio (con anche pulizia del mosaico) e la strada al lato del fiume all’uscita di Villaspeciosa. «Siamo soddisfatti per la gestione, avendo un consultivo che ci permette di avere altre risorse – dice il primo cittadino – continua l’attenzione verso tutti i settori: dai parchi, alla mobilità di bus navetta, alla viabilità del Pip. Abbiamo presentato due richieste di finanziamento di efficientamento energetico per due milioni e 600 mila euro. Puntiamo a un impianto fotovoltaico e altri lavori nel caseggiato della scuola media e ad alcuni interventi nel palazzo municipale».

