Tesla regala a Musk 29 miliardi 

Washington. Il consiglio di amministrazione di Tesla blinda Elon Musk con un regalo da 29 miliardi di dollari in azioni. Nel momento più delicato per l’azienda, con le vendite che continuano a calare, la fiducia dei clienti a picco e una tegola giudiziaria piombata qualche giorno fa, il board ha deciso di aggrapparsi al patron miliardario nonostante l’opposizione di alcuni azionisti che non hanno ancora digerito la sua incursione politica, breve ma intensa, accanto a Trump.

La società ha descritto il «premio provvisorio» di 96 milioni di nuove azioni come un primo passo, un pagamento «in buona fede» per onorare il pacchetto retributivo di oltre 50 miliardi di dollari del 2018, annullato da un tribunale del Delaware l’anno scorso. Grazie a questa mossa la quota di azioni di Musk sale al 15% dal 12%, proprio come aveva chiesto lui stesso durante una conference call con gli analisti il mese scorso quando si era detto «fortemente preoccupato» di una sua possibile estromissione. L’unica condizione posta dal board è che l’uomo più ricco del mondo mantenga il timone di Tesla per altri due anni. Dovrà, inoltre, tenere le azioni per cinque anni e potrà acquistarle a 23,34 dollari ad azione, lo stesso prezzo di sette anni fa, il 2018. Infine, l’azienda sottoporrà al voto un piano di remunerazione a lungo termine per l’amministratore delegato durante la sua assemblea annuale degli investitori del 6 novembre. «Sebbene riconosciamo che le iniziative imprenditoriali di Elon, i suoi interessi siano vaste e di vasta portata... siamo fiduciosi che questo premio lo incentiverà a rimanere in Tesla», ha affermato il comitato speciale formato quest’anno proprio per valutare la retribuzione di Musk di cui fanno parte la presidente Robyn Denholm e l’amministratore indipendente Kathleen Wilson-Thompson. Il premio, si sottolinea nella nota, sarà revocato se il tribunali del Delaware ripristinerà completamente quello del 2018, dopo la causa presentata dal miliardario a marzo.

Nonostante dopo l’annuncio del maxi premio al patron le azioni siano salite del 7% a Wall Street, l’azienda continua a navigare in acque agitate da almeno un anno. Prima per l’endorsement a Donald Trump che, secondo un rapporto S&P Global Mobility rivelato in esclusiva dalla Reuters, ha fatto crollare la fiducia dei consumatori nel marchio. Poi, durante i mesi alla guida del dipartimento per l’efficienza governativa, l’azienda ha sofferto per l’assenza del suo ceo, impegnato a Washington. Quindi con l’uscita di Musk dall’amministrazione e la rottura pubblica con il tycoon, che lo ha minacciato di togliergli tutti i sussidi, Tesla ha subito diversi tonfi a Wall Street.

