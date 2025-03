Tesla crolla e trascina le Borse, allarme da Wall Street a Milano 

NEW YORK. I timori di una guerra commerciale e la paura di una recessione americana fanno tremare le Borse. Le piazze finanziarie europee chiudono tutte in calo, con Milano che arretra dello 0,95% e Francoforte dell’1,69%. Wall Street in profondo rosso appesantita dal crollo di Tesla, che arriva a perdere il 15%, e dalle difficoltà delle altre aziende hi-tech, le cosiddette Magnifiche 7. Pesante anche il Bitcoin, che scivola sotto gli 80.000 dollari ai minimi dallo scorso novembre, mentre il petrolio Wti chiude in calo dell'1,51% a 66,03 dollari al barile.

Incognita Donald

Gli investitori guardano con crescente preoccupazione agli effetti delle politiche di Trump sull'economia americana: temono un rallentamento dell'economia, se non addirittura una battuta d'arresto a causa dei dazi. L'entrata in vigore delle tariffe cinesi su alcuni prodotti agricoli e alimentari americani così come la minaccia dello stato canadese dell'Ontario di tagliare l'elettricità agli Usa - nel mirino ci sono i confinanti stati di New York, Minnesota e Michigan - stanno alimentando il timore di una guerra commerciale a tutto campo e senza esclusione di colpi. Guerra con la quale anche l'economia americana è destinata a pagare un altissimo prezzo, a prescindere o meno dai tagli dei tassi di interesse da parte della Fed.

Parole che pesano

Pur senza escludere la possibilità di una recessione quest'anno, il presidente americano ha parlato di un «periodo di transizione» e di assestamento per l'economia e ha invitato tutti a mantenere la calma perché - ha detto - «stiamo facendo delle grandi cose». Ma il quadro tratteggiato dalla Fed di Atlanta non giustifica l’ottimismo del presidente: la contrazione del Pil è stimata al 2,4% nel primo trimestre, in quella che sarebbe la performance peggiore dall'era del Covid. Secondo gli economisti le prospettive economiche americane si sono deteriorate. JpMorgan prevede nel 2025 un rischio di recessione al 40%, in rialzo rispetto al 30% di inizio anno, «in seguito alle radicali politiche americane». Goldman Sachs, per i prossimi dodici mesi, ha rivisto al rialzo dal 15% al 20% le probabilità di recessione, con possibilità di aumento se l'amministrazione Trump andrà avanti con le sue politiche. In casa Morgan Stanley prevedono il ribasso per la crescita e il rialzo dell’inflazione, un mix pericoloso che lascia intravedere una possibile stagflazione.

Il miliardario in crisi

Fra le Magnifiche 7, Tesla guida i ribassi: più del 14%. Apple, Meta, Alphabet, Nvidia e Amazon perdono oltre il 5%, mentre Microsoft per ora limita le perdite al 3,5%. Tesla paga a caro prezzo innanzitutto il crollo delle vendite in Cina. Lì l’azienda di Musk, a febbraio, ha dimezzato le vendite, a vantaggio delle soluzioni tecnologiche dei costruttori locali di e-car, Byd in testa. Tanto che il miliardario ipotizza di incontrare Xi Jinping già ad aprile, una voce arrivata nello stesso giorno in cui Pechino ha fatto entrare in vigore i controdazi su 22 miliardi di dollari di beni Usa scelti dalla Cina per colpire la base rurale di Trump.

Per Musk, il cui impegno politico è ritenuto una distrazione dalla guida delle sue società, il momento è difficile anche per il «massiccio cyberattacco» a X. «Sono coinvolti o un gruppo grande e coordinato o un Paese intero», ha detto inizialmente lui, poi in serata ha aggiunto: «Arriva da indirizzi IP in Ucraina».

