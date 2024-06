Tesina in sardo e costume per l’esame di terza media 

All’esame di licenza media parla in sardo: «È stato bellissimo scrivere e raccontare col suo linguaggio la mia Sardegna”. Giulia Vacca, 13 anni, alunna dell’Istituto comprensivo di Sanluri, ha entusiasmato la commissione d’esame, di più alla fine, quando mani sulla tastiera ha dato il via alla canzone popolare “No potho reposare”. Un successo annunciato, frutto del binomio Comune-Scuola, mesi di collaborazione sul progetto “Terras de Marmilla, Linas e Campidanu”, finanziato dalla Regione per 100 mila euro, con Sanluri capofila.

La tesina

«All’inizio neppure io credevo di arrivare fino in fondo – racconta Giulia – lo ammetto, ho faticato. È stata una sfida. L’ho vinta, grazie anche a mamma Roberta e a papà Jonathan». E tornando indietro racconta com’è andata: “I miei compagni avevano scelto l’argomento di esame, io no. Ne ho parlato in casa e mia mamma mi ha consigliato la Sardegna. Che bello, ho pensato, il mio sogno, parlare davanti ai prof in sardo e raccontare il mio passato quando già a tre anni, a scuola materna, le prime canzoncine che ho imparato sono state in sardo, cantate in costume tradizionale, lo indosso ancora». Facile a trovare notizie sulla Sardegna intrecciate sul filo che unisce tutte le materie scolastiche, ma come tradurle in sardo? «Non mi sono arresa. Sono andata in Comune, allo sportello di lingua sarda. L’operatrice, Giorgia Serpi, è stata una nuova docente. Con lei e con i miei insegnanti ho iniziato il lavoro intitolato “Sa Sardigna”».

L’esame

«Non è una questione d’esame, le mie prime parole sono state in sardo, in casa mia si fa così. A tavola, uno dei momenti che ci unisce, mio padre risponde solo se parliamo in sardo. E’ una regola». E la padronanza di linguaggio ha sorpreso la commissione, con la dirigente Cinzia Fenu. «Un’esperienza emozionante – dice l’insegnante Roberta Maccioni - per la nostra scuola. Giulia, realizzando il suo sogno, ha lasciato a noi una riflessione: tenere salde le radici significa ricordare il passato, arricchire il presente e guardare con speranza il futuro».

Il progetto

«A nome di tutta l’amministrazione - dice il sindaco Alberto Urpi - faccio i complimenti alla ragazza, una lezione di amore verso la nostra terra. Occasione anche per valorizzare il progetto sulla lingua e cultura sarda che la Regione insegue da anni. Nel caso specifico sono 12 i Comuni del Medio Campidano che hanno lavorato insieme. Tante iniziative. La ciliegina sulla torta? L’esame in sardo dei ragazzi, il nostro futuro».

