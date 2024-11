Tesi sul Cammino minerario 

La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara premia gli studenti neo laureati, con la terza edizione del premio per le tesi di laurea “Giampiero Pinna”.

Al concorso nazionale hanno potuto partecipare gli studenti e le studentesse che hanno concluso il loro percorso di studi in un corso di laurea triennale o specialistica discutendo una tesi sulle diverse tematiche relative al Cammino. Gli elaborati selezionati verranno presentati a Iglesias domani, dalle 15.30, presso l'Aula magna del Consorzio Ausi, a Palazzo Bellavista (Monteponi). «Crediamo che sia fondamentale investire nella cultura e nella formazione - dice Mauro Usai, presidente della Fondazione - in sinergia con il mondo accademico e in continuità con quanto voluto e realizzato da Giampiero Pinna, primo presidente e anima del Cammino di S. Barbara». (j. c.)

