Tesi di laurea sulla provincia, ecco le migliori 

Si è conclusa la prima edizione del Premio nazionale per le migliori tesi di laurea, specializzazione e dottorato dedicate a “Oristano e il territorio provinciale: archeologia, storia, storia dell’arte e architettura”. Il concorso, promosso dall’Antiquarium arborense e dalla Fondazione Oristano, ha premiato nella sezione per le tesi di laurea triennale e magistrale Ilaria Pisano, autrice di “Paesaggi in transizione. Sperimentazioni di tutela nella Valle del Tirso”. Secondo posto per Giulia Fanari con “Tharros: ceramica sigillata dagli scavi dell’Università di Cagliari nell’Area K (campagna 2021, Area 3 e 4)”. Al terzo posto a Martina Cau con “Studio bioarcheologico delle patologie dentarie in Sardegna come indicatori di salute, dieta e attività di sussistenza tra il Neolitico medio e l’Età del rame”.

Per la sezione riservata alle tesi di specializzazione e dottorato, primo premio a Carla Mulas, autrice di “Il Paleoambiente della Sardegna tra il VI e il V millennio a.C”. Secondo Andrea Cadelano, autore della tesi “Costa produttiva. Rotte progettuali per i territori della pesca e le borgate marine della Sardegna”. Terzo premio a Laura Pisanu per “Social complexity and maritime connectivity in Nuragic Sardinia: the South Montiferru and the North Campidano, ricerca sulle relazioni marittime e i processi di complessità sociale nella Sardegna nuragica”.

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