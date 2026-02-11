VaiOnline
Sci alpino.
12 febbraio 2026 alle 00:28

Terzo trionfo di von Allmen, Franzoni è sesto, sfortuna Paris 

BORMIO. Sei rappresenta il numero nero nella giornata di Bormio. Sei come il sesto posto raccolto da Giovanni Franzoni in Super G. Sei come la sesta porta dopo la quale lo sci destro di Dominik Paris si stacca costringendolo al ritiro dopo appena 15” mal contati. Non vanno meglio gli altri azzurri, fuori dalla top10. Innerhofer, a 41 anni, si difende, chiude undicesimo ma non è soddisfatto. A dominare (ancora dopo discesa e combinata) è sempre Franjo von Allmen. Lo svizzero colleziona il terzo oro in altrettante gare olimpiche come in passato avevano fatto Jean Claude Killy o Toni Sailer. Argeento a Ryan Cochran-Siegle (Usa), bronzo al comunque deluso Marco Odermatt.

A proposito di delusione, resta così maledetta questa disciplina per la squadra maschile, mai a medaglia. «Non sono arrabbiato ma fa male», il sentimento che emerge dal cuore di Franzoni. Il rimpianto è per come ha impostato la traiettoria sulla Carcentina, la sua bestia nera: in quel settore perde ben 6 decimi e il podio scivola dalle mani». Non fa nemmeno in tempo a scaldarsi invece Paris, caduto a diversi metri dal primo intermedio per un problema tecnico dell'attrezzatura, che verrà indagato. Lo sci si stacca e la tribuna della Stelvio si dispera. "Sfiga è una parola internazionale, si dice così anche in altoatesino».

