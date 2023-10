Terzo tonfo consecutivo del Barisardo  Al san teodoro basta la doppietta di Mulas 

Barisardo 0

San Teodoro 2

Barisardo (4-2-3-1) : Daga, Fredrich, Tiesse, Petit, Bitega; Aimi (23’ st El Khattabi), Beugre (41’ st Donchovski); Muggianu, Castaldi (41’ st Murgia), Mikidadi (17’ st Loi); Bitep. In panchina Doumbouya, Cucca, Lorenzoni, Sanchez. Allenatore Bonomi.

San Teodoro (4-3-1-2) : Melis, Simone Spano, Muzzu, Varrucciu, Malesa; Saggia, Pala (17’ st Mastromarino), Molino, Di Nardo (45’ st Marongiu); Mulas, F. Casula (28’ st Animobono). In panchina M. Casula, Delogu, Bassu, Samuele Spano. Allenatore Sanna.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : 29’ e 37’ st Mulas.

Note : ammoniti Bitep, Muggianu, Tiesse, Simone Spano, El Khattabi; recupero 3’ pt-6’ st; spettatori 400.

Bari sardo. Il Circillai diventa terra di conquista anche per il San Teodoro che passa 2-0 con la doppietta di Alessio Mulas. Per il Barisardo è la terza sconfitta di fila, dopo quelle subite da Ghilarza e Ilvamaddalena.

Primo tempo

Il caldo domina e rallenta il ritmo. Lo spettacolo non decolla, fin quando, al 29’, il San Teodoro trova il jolly. Dalla bandierina Molino pennella all’altezza del primo palo dove Mulas, con una marcatura tutt’altro che irresistibile, gira sotto l’incrocio. La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare e l’onere di provarci lo assume Fredrich che, al 37’, calcia d’interno sinistro sfiorando lo specchio con Melis che comunque battezza fuori.

La ripresa

Al 12’ il San Teodoro trova di nuovo la via del gol, con Varrucciu che stacca bene su punizione di Molino, ma l’arbitro, su indicazione dell’assiste, annulla per fuorigioco. Segna pure Bitep (16’) ma anche la sua rete non viene convalidata, sempre per posizione irregolare. Al 36’ il gol se lo divora Fredrich, a porta sguarnita. Non lo sbaglia, 60 secondi dopo: Mulas, in contropiede, firma la doppietta. È ancora Fredrich, al 45’, il più pericoloso dei suoi, ma anche sul cross di Bitega il numero 2 pecca di precisione. Per il Barisardo è notte fonda, con qualche mugugno sugli spalti al triplice fischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA