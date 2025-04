«Terzo tempo? Non era possibile» 

Castiadas. Il Guspini accusa, il Castiadas risponde. Dopo il match di domenica scorsa finito 2-0 per gli ospiti nel girone A di Promozione, i padroni di casa hanno criticato sul proprio profilo Facebook gli avversari perché, a loro dire, «presidente e vicepresidente della società biancoverde» avrebbero «impedito al proprio allenatore e ai calciatori di partecipare al tradizionale terzo tempo» post partita: «Una scelta in contrasto con lo spirito che dovrebbe animare ogni contesto sportivo».Il Castiadas tramite il presidente e il vice presidente Mauro Vargiolu e Matteo Frau ieri ha replicato attraverso lo stesso social: «Ci dispiace per quanto accaduto», hanno scritto, «ma è inutile parlare di valori e promozione sportivi» perché, a loro dire, «dal primo minuto i tifosi e alcuni dirigenti biancorossi» avrebbero preso di mira con epiteti poco simpatici «i nostri atleti, il nostro staff, i nostri dirigenti, presidente e vice presidente compresi, e la terna arbitrale. Purtroppo, nessuno è intervenuto affinché si calmassero gli animi. Non c’erano quindi le condizioni di sicurezza e serenità per partecipare al terzo tempo e, con tutta sincerità, nemmeno il piacere. A Castiadas nessuno ha mai trattato in questo modo gli avversari». Quindi l’augurio «alla società Guspini di un roseo e positivo finale di campionato».

