Terzo tavolo del campo largo  

Terzo appuntamento con il tavolo del centrosinistra. Oggi la coalizione si incontrerà di nuovo nella sede del Pd di via Emilia con l’obiettivo preciso di costituire un gruppo di lavoro per la scrittura del programma per le prossime Regionali.

È difficile, però, che il dibattito si limiti a questo, anche perché non mancano i nodi da sciogliere nello schieramento, soprattutto sul metodo da utilizzare per individuare il candidato governatore. Di certo, è sempre più evidente che nessuna delle forze politiche più rappresentative voglia le primarie. Su questo è stato categorico il Movimento Cinquestelle che ha posto il no a questo metodo quale condizione per far parte della coalizione. Benché in quest’occasione noncerchi questa soluzione, il Pd le ha difese, anche in occasione dell’ultima direzione, «perché le primarie sono nel nostro Dna e nel nostro statuto». Detto ciò, non avrà difficoltà ad adeguarsi alla posizione di una coalizione che chiaramente non le vuole.

I piccoli

Con alcune eccezioni: Liberu, per esempio, ribadisce «la posizione favorevole alle primarie perché – si legge in una nota - riteniamo che sia una questione democratica dirimente, un segnale forte che vogliamo mandare alla cittadinanza sarda per renderla partecipe delle decisioni cruciali in un periodo fertile per l'astensionismo». Infatti, «il nostro auspicio è quello di risvegliare le coscienze dopo decenni di torpore democratico, scatenare passione politica in chi non l'ha mai avuta e restituendola a chi l’abbia persa per via di costanti delusioni, disillusioni e pessimismo, verso una gestione davvero virtuosa della cosa pubblica». Un’altra delle diciannove sigle che rivendica l’opportunità di ricorrere a primarie è l’Upc di Antonio Satta.

Ma la realtà è che il metodo per la scelta del candidato governatore sarà un altro, del tutto legato alla trattativa politica tra i partiti. Il Pd avrebbe già preso una decisione: fare un nome stavolta spetta al M5S che alle politiche in Sardegna è andato meglio dei Dem. I pentastellati vorrebbero indicare la deputata Alessandra Todde, ma la scelta definitiva sarà fatta all’esito di un sondaggio che servirà a testare il consenso della ex viceministra rispetto ad altri nomi del Pd: il deputato Silvio Lai, il presidente del partito Giuseppe Meloni, gli ex parlamentari Romina Mura e Gavino Manca, il sindaco di Iglesias Mauro Usai. Nel sondaggio spazio anche il sindaco di Quartu Graziano Milia (ro. mu.)

