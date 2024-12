Terzo taglio del nastro: torna a funzionare la Casa della musica 

Per la terza volta è stata inaugurata la Casa della Musica: dopo quasi sei anni di chiusura, d’ora in avanti Sanluri avrà il suo centro polivalente destinato a dar spazio alle attività musicali dei giovani, meno giovani, in cui verrà offerta un'ampia gamma didattica di educazione musicale.

Alla piccola cerimonia del taglio del nastro hanno dato vita il sindaco, Alberto Urpi, e il nuovo gestore, Mauro Porcedda, musicista. «Questo – dice Urpi – vuole essere un luogo dove far crescere la cultura musicale ma la parola “casa”, più in generale, indica un punto accogliente dove dove tutti sono i benvenuti. Vogliamo garantire ai giovani spazi di aggregazione, valorizzare la creatività, diffondere nuove modalità di incontro e di condivisione di esperienze, nell’ottica di un miglior utilizzo del tempo libero».

La speranza è che la struttura, realizzata quasi quindici anni fa all’interno nel Parco degli Scolopi, possa finalmente decollare, dopo la vicenda travagliata di due gestioni. Lo scorso dicembre il Comune di Sanluri ha attivato un nuovo bando: il risultato è l’affidamento per tre anni eventualmente rinnovabili a Mauro Porcedda, professionista del settore. Un anno dopo la riapertura, anche a nuove iniziative. (s. r.)

