Interpellanza
22 novembre 2025 alle 00:43

Terzo settore,  direttivo senza donne 

La nuova Consulta per il terzo settore ha inaugurato il suo mandato con un dato che non passa inosservato. Almeno, non agli occhi della minoranza del Comune. Tutti gli organismi direttivi sono composti esclusivamente da uomini. Il problema emerge ancor più evidente considerando che, dopo l’insediamento, sono entrate nuove associazioni a prevalente componente femminile, rimaste però escluse dalla rappresentanza nei vertici.

I gruppi di centrosinistra, con prima firmataria Maria Obinu, hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco e all’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru chiedendo interventi concreti. «Pur rispettando formalmente il regolamento, la Consulta non può ignorare i principi di parità di genere sanciti dalla Costituzione e dalle direttive europee. Garantire equilibrio e partecipazione femminile non è una formalità, ma una questione di trasparenza e democrazia» sottolinea Obinu.

Nel documento si chiede all’Amministrazione di garantire una rappresentanza più equa e di valutare la revisione del regolamento comunale, così da allineare la Consulta ai principi di pari opportunità e trasparenza e far in modo che non sia un sostantivo di genere femminile solo sul dizionario. ( m.g. )

