Terzo raid incendiario in centro 

Terzo raid incendiario in pochi mesi nel cuore di Olbia. Sabato notte, poco prima delle 23, è andata a fuoco una casa disabitata da tempo e utilizzata dai senzatetto. Le fiamme sono partite dall’interno e si è sollevata una colonna di fumo che immediatamente è stata segnalata ai Vigili del fuoco. In via Nuova sono arrivati anche i Carabinieri e il personale del Commissariato. L'incendio ha divorato rapidamente il materiale che era dentro l’edificio. I Vigili del fuoco non hanno potuto fare niente per evitare che il rogo avvolgesse buona parte dell’immobile. Le fiamme hanno attaccato la parte superiore della casa provocando il crollo del tetto, che era già parzialmente compromesso. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore e alla fine i vigili hanno evitato la propagazione del rogo alle case vicine. I danni sono ingenti, ma non si segnalano fortunatamente conseguenze per le persone. È probabile che alcuni clochard si siano allontanati poco prima dell’incendio. Le indagini sul rogo sono iniziate subito, la situazione di via Nuova è preoccupante.

La guerra per le case

La sensazione è che nel cuore di Olbia qualcuno abbia deciso di regolare i conti con i fiammiferi. Lo scorso 20 febbraio, secondo la Polizia locale, un uomo di 45 anni ha appiccato un disastroso incendio dentro una casa abbandonata, sempre nella centralissima via Nuova. Dentro l’edificio c’erano nove bombole di gas Gpl, il posto veniva utilizzato da persone senza casa. Un mese dopo la stessa persona ha lanciato del materiale dalla finestra della sua abitazione, comprese esche incendiarie. Sono stati i residenti della zona a lanciare l'allarme e a chiedere aiuto. Il comportamento dell’uomo aveva spaventato le persone che avevano assistito alla scena. Il personale della Polizia locale, coordinato dal comandante Giovanni Mannoni, aveva inviato una dettagliata relazione alla Procura di Tempio e così era emerso che lo stesso sospettato era stato già condannato per avere tentato di fare esplodere un altro edificio. Ieri il nuovo raid. Tra i residenti c’è una certa preoccupazione, gli incendi sono scoppiati a pochi metri dalle loro case.

RIPRODUZIONE RISERVATA