Terzo posto per la Pizz’a Manetta Capoterra dopo la vittoria sulla capolista Kaproni 

Cadono le grandi dell’Over Libertas Caam. I Kaproni pur sconfitti restano in testa. C’è bagarre per il secondo posto, in una classifica resa provvisoria dalle cinque gare non disputate. Master e Ultra hanno riposato.

Il ko

La sedicesima giornata del torneo Over fa registrare la caduta della capolista, che però non perde il primato. Una rete di Boi nell’anticipo di venerdì consegna il successo di misura alla Pizz’a Manetta Capoterra, che sale al terzo posto e aggancia l’Arcade Ret. Vintage, sconfitta dal Cagliari 2007 (rete di Littera). I rossoblù di Alessio Porru guadagnano il secondo posto a due punti dalla vetta. Continua la corsa della Futura 2000 Villasor di Antonello Mancosu (ora settima) che si impone al termine di uno spettacolare 3-2 sulla New Bar Mexico, al terzo ko di fila. Matta (doppietta) e Desogus, firmano il quarto successo consecutivo dei rossoblù e inguaiano gli asseminesi, in gol con Parenti e Mostalino. Successo pesante anche per la Thermomax, vittoriosa, per 3-1 sul Real Cocciula: il quinto posto solitario è assicurato, anche perché gli Amatori Capoterra non sono scesi in campo, visto il rinvio della gara con la Vision Ottica Genneruxi. Non si sono disputate nemmeno Toti Lounge Bar-Jupiter Betwin, Crescenzi Sport-Bar Dessì e Medilav-Gli Incisivi. Muppet-Aek Kasteddu infine si disputa in posticipo l’8 gennaio. Nel primo weekend del 2025 si giocherà l’ultimo turno dell’andata.

Recuperi e posticipi

Sosta natalizia invece per i Master e per gli Ultra, che tornano in campo il 4 gennaio. Intanto però nei Master si è disputata la gara di recupero della dodicesima giornata: i 4 Mori Samassi hanno superato per 3-0 il Cra Regione Sardegna. Nel posticipo dello scorso turno invece l’Is Cortes ha sconfitto gli Amatori Capoterra per 3-1. Negli Ultra il posticipo di lunedì scorso tra Brancaleone e Old Boys è terminato in pareggio (1-1), ma il Brancaleone conquista quota diciotto in classifica, grazie al successo per 1-0 sulla Libertas Barumini, nel recupero della quinta giornata, giocato sabato. Stasera infine si disputa il posticipo della prima giornata Gli Incisivi-Teddy Boys.