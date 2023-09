Terzo pontile, scatta l’allarme sicurezza 

Quel ponte diviso a metà proprio in mezzo al mare sta richiamando moltissimi curiosi. E il terzo pontile di Torregrande, dopo il crollo di una decina di piloni in cemento armato giovedì scorso, continua a rappresentare un grosso pericolo per l’ambiente e le persone. Tanto che gli uomini della capitaneria di porto anche ieri sono intervenuti per allontanare alcuni ragazzi che, a bordo di surf e sup, erano vicini alla zona vietata per curiosare in mezzo a quel che rimane della struttura fatiscente. Resta quindi un serio problema per l’amministrazione comunale che però al momento non ha né mezzi né risorse per intervenire.

L’allarme

Il crollo del terzo pontile era annunciato. Da anni pericolante, con i piloni danneggiati dall’azione del mare e pezzi di ferro arrugginiti che sbucavano dai pilastri, giovedì ha ceduto: adesso in mezzo alle acque di Torregrande restano i blocchi di cemento e tanti detriti. L’area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, della capitaneria e della polizia locale, è stata subito interdetta: sulla spiaggia spiccano transenne e cartelli di divieto mentre in mare vigono i divieti di balneazione e navigazione entro una superficie di 50 metri.

I controlli

Divieti ben visibili ma tante persone, incuranti dei cartelli, continuano ad avvicinarsi pericolosamente. «Dopo il crollo dei giorni scorsi abbiamo potenziato i controlli nella zona – ha commentato il comandante della capitaneria Federico Pucci – perché diverse persone si stanno avvicinando troppo all’area interdetta, anzi qualcuno si è pure avventurato all’interno». Dalla motovedetta è partito l’invito ad allontanarsi subito dall’area. «Continueremo a vigilare – va avanti – ricordiamo che la zona dei tre pontili è off limits, per ognuno vige il divieto di navigazione per 50 metri». Fra curiosi e pericoli, il terzo pontile rischia di restare un rudere in mezzo al mare. In passato si era parlato di progetti per riqualificare le strutture (oggi solo il secondo è ancora utilizzato) ma non si è mai andati oltre le parole. Servirebbero risorse ingenti ma nessun ente sembra intenzionato a investire. Il Comune che non ha competenza diretta perché due pontili sono di proprietà del Demanio (che non sembra interessato al loro recupero, anni fa aveva anche tentato di cederli all’amministrazione) e adesso può soltanto intervenire per mettere in atto le misure di sicurezza nella zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA