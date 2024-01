Terzo pontile, ruspe in spiaggia 

Il crollo di fine dicembre è stato l’ennesima conferma che il tempo è scaduto. Per i pontili di Torregrande non si può più aspettare: troppo pericolosi gli spuntoni di ferro arrugginito, i pilastri sbriciolati dall’azione del mare e i detriti sulla sabbia. La Capitaneria di porto ha segnalato la situazione al Demanio e da qualche giorno sono iniziati i lavori di demolizione al terzo pontile, mentre al primo si inizierà con la rimozione dei residui e delle parti di piloni i cemento finiti a terra.

I rischi

Da anni i pontili di Torregrande sono in condizione di totale abbandono, lasciati in balia del mare mostrano tutti i segni del tempo e del degrado. A fine estate sei piloni del terzo pontile sono crollati, l’area era stata transennata per delimitare l’accesso perché molto pericolosa. Qualche settimana fa un nuovo crollo: una parte è finita sulla sabbia e sott’acqua mentre alcune parti dei piloni di cemento sono rimaste in piedi ma in un equilibrio piuttosto instabile. «La situazione è davvero molto pericolosa fra spuntoni di ferro e detriti, tutta la struttura rimasta è sempre più fatiscente – ha osservato il comandante della Capitaneria di porto Federico Pucci – abbiamo segnalato i rischi all’agenzia del Demanio e alla prefettura con una procedura di somma urgenza si sta intervenendo».

I lavori

Al terzo pontile l’intera area è stata delimitata e le ruspe si sono messe in moto nei giorni scorsi. «Sono iniziati gli interventi per demolire le parti pericolanti e rimuovere quelle crollate» ha aggiunto. I lavori sono stati avviati anche al primo pontile dovranno dovranno essere rimossi i detriti in mare, i pali della luce e sarà messa in sicurezza tutta l’area che, nonostante i cartelli di divieto, è sempre molto frequentata dai pescatori.

Il futuro

La strada dei due pontili sembra segnata anche se, prima di procedere a una totale demolizione il Demanio con Capitaneria, Regione e gli altri enti coinvolti tenterà un’altra carta. «Tramite una manifestazione di interesse si dovrà verificare se c’è qualcuno disposto a investire per salvare e riqualificare quei pontili – aggiunge il comandante Pucci – se non dovesse esserci nessuno, i vari enti potranno decidere se demolire completamente le strutture». L’iter per fare tabula rasa dei vecchi pontili è molto lungo e costoso, al momento è impossibile fare previsioni. Di certo quel che resta dei moli non può continuare a restare in quelle condizioni: oltre a essere una pessima cartolina per la borgata, costituisce un vero rischio.

