Terzo polo, strappo anche nell’Isola  «Ma per le elezioni dialogo aperto» 

Secondo il consigliere regionale Franco Stara (anche lui transitato da Iv ad Azione, e sempre sedendo tra i banchi della maggioranza che sostiene Christian Solinas) «almeno a livello sardo bisogna continuare sullo stesso progetto, cioè quello di dar vita a un partito liberale e democratico. Ma vedremo con chi e come, siamo aperti a tutto perché siamo per costruire e non per distruggere». Quel che è certo, «dialogheremo con tutti». E ancora Cucca osserva: «Non so se alle regionali sarde si andrà ognuno per conto proprio o con una federazione, ma credo che il ragionamento del polo centrista debba essere essere portato avanti. Certo, nelle ultime settimane la situazione si è deteriorata e Calenda di fatto ha dovuto prendere atto dell'atteggiamento di Renzi». E tuttavia, «a mio avviso in Sardegna dovremmo però tenere un profilo differente e cercare di lavorare insieme per il bene della nostra Isola. Lo ripeto da tempo, e credo dovrebbe essere il mantra che deve guidare la campagna elettorale regionale». In generale, «non ci devono essere preclusioni di sorta, bisogna essere aperti al dialogo con tutti, anche se il legame con il M5S preclude qualsiasi intesa col Pd». Anzi, sottolinea Cucca, «su questo sono forse ancora più deciso di Calenda: con i pentastellati non può essere imbastito un dialogo».

Detto ciò, i politici sardi che hanno investito energie sul Terzo polo, non hanno alcuna intenzione di disperderle. L’obiettivo di occupare lo spazio al centro resta. Come ha confermato lo stesso Cucca: «Poiché io credo fermamente nella necessità di creare un polo centrista», ha detto all’agenzia Dire, «mi auguro che quantomeno il rapporto politico si possa ricucire e si possa fare un percorso insieme. Anche, e soprattutto, in Sardegna, visto che qui ci sarà nel 2024 il primo grande appuntamento elettorale, tra l'altro preludio alle Europee». Anche Medda è per andare avanti, «perché riteniamo che il bisogno di rappresentanza del popolo riformista e liberale sia vivo e intendiamo intercettarlo».

In Sardegna le avvisaglie c’erano già tutte. Così, nessuno si è scomposto più di tanto quando i leader di Italia Viva e Azione hanno strappato. Nessuna sorpresa, di sicuro, per chi nelle settimane precedenti – per esempio Giuseppe Luigi Cucca – aveva deciso di lasciare il partito di Matteo Renzi per quello di Carlo Calenda. «Lo strappo», ha spiegato l’ex senatore di Iv, «era inevitabile, innanzitutto a causa dello stillicidio di provocazioni del leader di Italia viva, da ultimo la vicenda della direzione del Riformista». Anche Claudia Medda, renziana della prima ora e oggi coordinatrice regionale di Iv, ammette che «le spie del malessere si erano accese da tempo, e di questo ci eravamo resi conto».

«Dialogo con tutti»

Differenze

Nel gioco delle alleanze in vista delle regionali, c’è una differenza sostanziale tra Italia Viva e Azione. Il primo appare lontano dall’ipotesi di un’intesa col centrodestra. «Per noi non ci sono alleanze preconfezionate», spiega Claudia Medda, «il nostro obiettivo è parlare di soluzioni e non di problemi, di scrivere il manifesto dei Riformisti per la Sardegna». Come dice l’ex Iv Stara, invece, Azione non esclude nulla. E oltretutto, almeno prima dello strappo tra Renzi e Calenda, non si sono risparmiate le indiscrezioni sul passaggio di alcuni esponenti del centrodestra proprio in Azione. Si è parlato di uno spostamento del consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, ma anche del consigliere sardista Fabio Usai. Ipotesi che però, adesso che il progetto del partito unico sembra naufragato, potrebbero restare tali.

I rischi

Ora si tratta di capire quanto le due forze politiche riusciranno a convergere in vista di un obiettivo che resta comune. Di certo, continuare a litigare comporta rischi concreti. Gli elettori delusi potrebbero riversarsi sul nuovo progetto centrista lanciato da Antonello Peru e Stefano Tunis. Che, venerdì e sabato, presenteranno ufficialmente il nuovo simbolo che li unisce: Sardegna al centro 20Venti. Alle convention potrebbero presentarsi anche esponenti di Italia Viva e Azione.

