Terzo polo ormai ai titoli di coda 

Sono scene da resa dei conti. «Se Calenda pensa che io sia un mostro, amici come prima», afferma Matteo Renzi. Lo scioglimento dei gruppi parlamentari è dietro l'angolo. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, replica: «Renzi si propone di rompere i gruppi e ne prendiamo atto, non so che altro dire».

L'ultimo atto del divorzio tra Azione e Italia Viva potrebbe essere scritto nelle assemblee dei gruppi parlamentari. È scontro anche sulle convocazioni delle riunioni: la capogruppo Raffaella Paita fissa quella al Senato per domani, ma Calenda fa sapere che alcuni senatori sono in Emilia Romagna: «Se la faranno tra di loro e ci manderanno un comunicato». Paita sposta a lunedì sera, ma attacca: «Cinico citare l’alluvione come motivo per rinviare la riunione». La senatrice di Italia Viva è risentita per l'ultima offensiva in tv di Calenda: ha citato la questione degli introiti di Renzi dall'Arabia Saudita, chiudendo all’alleanza con Iv alle Europee. Il presidente di Italia Viva torna sul tema: «Non è una questione morale - dice Renzi - ma umorale. Che Calenda usi gli stessi argomenti dei grillini un po' mi dispiace». Nessuno più esclude la rottura dei gruppi unitari che, al momento, penalizzerebbe Azione soprattutto al Senato: non ha i numeri per formare un gruppo. Si vocifera di una ricerca del sesto componente per superare la soglia: gli interessati dai rumors, da Beatrice Lorenzin a Cateno De Luca, smentiscono.

La linea di Azione è non rispondere agli attacchi di Iv e aspettare la discussione nei gruppi. La loro rottura precluderebbe una lista comune alle Europee, dove lo sbarramento è del 4%. E qualcuno, in Transatlantico, fa notare una possibile strategia alternativa di Renzi: non rompere ma logorare, costringendo alla fine Calenda ad accettare la lista unica al prossimo grande appuntamento elettorale. O peggio, tentare un cambio alla guida del gruppo unitario a Montecitorio, con l'intento di mettere il leader di Azione in minoranza e ottenerne il controllo.

