Terzo polo in crisi Tra Calenda e Renzi è tregua armata  

Una tregua armata. Fatta di dichiarazioni rassicuranti e prove di ricongiungimento. Il comitato politico di Azione e Italia Viva, riunito d'urgenza per ricomporre le fratture, vota un nuovo documento che definisce le tappe e il percorso del soggetto unitario. Restano però i veleni. Il rammarico per una polemica «inutile» e la sensazione che «il progetto non abbia sviluppi futuri».

Preoccupazioni condivise da entrambe le parti. Accentuate in chi vede con timore i tentativi di Matteo Renzi di giocare «una partita autonoma» per la costruzione di un centro che guardi piuttosto a Forza Italia e Noi Moderati. Mentre il coordinatore di FI Antonio Tajani avverte: «Avevamo sempre detto che non esiste un centro alternativo a Forza Italia». L'impresa del Terzo polo, però, sembra ripartire, seppur a fatica. Dopo ciò che lo stesso Renzi aveva definito uno «stop and go disorientante», il leader di Italia viva non mostra turbamenti: «Sono in una fase zen, non rispondo alle polemiche». E rilancia: «Ci vedremo a Napoli il 10 giugno all'assemblea di Iv per approvare la costituzione del percorso verso il partito unitario».

Perché il partito unico, dalle parti di Italia Viva, è diventato «unitario». Una sfumatura che sottolinea le differenze emerse su leadership, finanziamenti e regole congressuali. Nella bozza della roadmap, lo scioglimento dei due partiti è previsto entro il 2024, il tesseramento sarà unico. Ma sono in pochi, al momento, a crederci davvero. «Le cose sono messe male», fa notare qualcuno: «Il 90% dei parlamentari di Azione vuole chiudere, si sono resi conto di essersi prestati agli interessi di Renzi». In molti guardano con sospetto i ragionamenti dell'ex premier con Forza Italia, e si temono manovre al centro dopo le Europee. Da qui «l'ultimatum» di Calenda per sciogliere subito Italia Viva. La preoccupazione è che Renzi «resusciti Iv nel 2024 per tornare in gioco».

