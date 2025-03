Terzo polo, Bidoni resta fuori 

«Guardiamo avanti e non indietro, noi proseguiamo sulla strada tracciata ormai da settimane, abbiamo avviato un lavoro proficuo col nostro gruppo che anche quest’anno mi onoro di rappresentare alle prossime comunali». Sono le parole pronunciate da Lisetta Bidoni che mettono in chiaro ancora una volta la posizione del movimento cittadino che, ormai quasi due mesi fa, si è alzato dal tavolo del Campo largo, inviando un duro documento in cui prendeva una posizione netta.

Unico movimento che ha scelto subito la sua strada, Bidoni sarà candidata sindaco, dopo aver chiesto più volte condivisione e collaborazione: la scelta di correre da sola aveva spiegato in un documento. Ora, nonostante le voci di richieste di rientrare nel Campo largo, o possibili avvicinamenti di un terzo polo, la Bidoni ribadisce: «Noi guardiamo avanti e non indietro».

Così, rimane da capire cosa accadrà alla fine di questa settimana e all’inizio della prossima, quando probabilmente si scopriranno molte carte.

L’annuncio della presidente della Regione Alessandra Todde sulle amministrative accorpate ai referendum dell’8 e 9 giugno danno maggior tempo per preparare le liste dei candidati che rappresenta un altro problema per le prossime elezioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA