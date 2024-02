Terzo mandato, Salvini non cede 

All’indomani della spaccatura in Senato sul terzo mandato dei governatori le tensioni in maggioranza non si dissolvono. E si avvicina la possibilità di una resa dei conti traumatica: Matteo Salvini si appresta a ripresentare in Aula la modifica che la Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ha bocciato con i voti contrari di Fratelli d’Italia e Forza Italia oltre che di Pd, M5S e Avs. Giorgia Meloni liquida l’idea di un governo a rischio per il terzo mandato come «l’ennesima speranza della sinistra che non troverà realizzazione», ma il clima tra gli alleati di governo non è sereno. Alle Terme di Saturnia, dove Bruno Vespa organizza la versione invernale del Forum in Masseria, le ministre Daniela Santanché (FdI) e Maria Elisabetta Casellati (Fi) ribadiscono l’alt alla Lega («Il Parlamento è sovrano e ha già deciso») e subito il governatore leghista Luca Zaia, in scadenza, replica piccato: «La sovranità del Parlamento dovrà essere rispettosa di quella popolare». E il presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga definisce «profondamente scorretto decidere sulle Regioni senza le Regioni». E il terzo mandato continua a creare frizioni anche nel Pd, con i sindaci in stato di agitazione e l’area di Stefano Bonaccini seccata per quel no all’emendamento non concordato.

RIPRODUZIONE RISERVATA