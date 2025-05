Terzo mandato, prove di distensione 

La buona volontà per ricomporre la frattura c'è. Ed è comune, tra Massimiliano Fedriga e Giorgia Meloni. Il governatore friulano, sceso a Roma per il faccia a faccia annunciato con la premier, ne è sicuro. Torna quindi a casa per superare la crisi nella sua Giunta, congelata da domenica quando gli assessori della sua lista, della Lega e di Forza Italia hanno ritirato le deleghe. E con tono assertivo annuncia: «Nelle prossime ore convocherò una riunione in maggioranza per una soluzione che possa andare in questa direzione». Tradotto, l'incontro a Roma è servito. Complice anche il clima descritto come «molto, molto buono» da chi c'era.

Previsioni

La soluzione potrebbe arrivare oggi: in mattinata è fissato un vertice di maggioranza a Trieste. Si punta ad arrivare a un documento programmatico che garantisca la tenuta della squadra fino a fine legislatura. Nessun passo avanti, invece, sul terzo mandato dei governatori. «Non ne abbiamo parlato», dice Fedriga uscendo da Palazzo Chigi. Aggiunge solo che, da presidente della Conferenza delle Regioni, ha portato a Meloni il documento sottoscritto da tutti i governatori per chiedere un approfondimento ad hoc. Ma sulla questione che chiama in causa il suo futuro (non prima del 2028, quando scade l'incarico) e molto sentito dalla “sua” Lega, a cui è iscritto dal '95, Fedriga non cede. «L'ho detto più volte: io sono sempre favorevole quando scelgono i cittadini», risponde e si mette a ridere, come stupito dalla domanda. Quindi ribadisce: «La limitazione dei mandati è data dalla volontà popolare, per quanto mi riguarda».

In trincea

Del resto, è ancora fresca la ferita sul terzo mandato che nei giorni scorsi ha contrapposto il Consiglio dei ministri alla legge dell'altro amministratore leghista, il trentino Maurizio Fugatti, che porta a tre i mandati consecutivi. Sancita dal ricorso alla Corte costituzionale presentato l'ultimo giorno utile, con il voto contrario della Lega. Su questo, nel centrodestra le posizioni sembrano cristallizzate. Ad esempio, per Matteo Salvini «se un cittadino ha un bravo sindaco o governatore, è giusto che possa continuare a sceglierlo e votarlo senza limiti». E aggiunge: «Spero che tutta la maggioranza arrivi a questa conclusione, che è di democrazia».

Non va allo scontro nemmeno Fedriga che però tiene il punto: «Penso che le Regioni a statuto speciale abbiano competenza esclusiva». Attende il responso della Consulta, com'è inevitabile e come gli è stato ribadito da Palazzo Chigi. Ma continua a distinguere tra Regioni a statuto speciale, come la sua, e quelle a statuto ordinario, riservando solo a queste ultime «l'evidente» necessità di una legge nazionale per dirimere la querelle. Agli antipodi il Governo, convinto che una norma nazionale, valida per tutte le regioni indistintamente, sia «la strada maestra», ribadisce il ministro Tommaso Foti. Così come resta la distanza da Forza Italia: «Crediamo che 10 anni siano un tempo giusto per realizzare quello che un presidente di Regione intende mettere in campo», rammenta il ministro forzista Paolo Zangrillo.

RIPRODUZIONE RISERVATA