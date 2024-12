Terzo mandato, Pisu non svela le carte 

Due anni e mezzo di amministrazione alle spalle, una visione di città davanti. È il momento del bilancio di metà mandato e dello sguardo al futuro per Pietro Pisu, che affronta con pragmatismo e attenzione l’ultima parte della sua seconda avventura da sindaco di Quartucciu.

Due anni e mezzo se ne sono andati. Quali sono i progetti per l’ultima parte del suo incarico?

«Abbiamo pianificato opere per un valore complessivo di 20 milioni di euro da realizzare entro il 2027. Nei primi sei mesi del prossimo anno completeremo il museo, il cimitero e il palazzo comunale. Nella seconda metà del 2025, invece, partiranno interventi significativi per Sant’Isidoro, come il restyling di piazza Pisano, la realizzazione di un centro sportivo e la riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Nel centro urbano sono previsti il restauro di piazza dei Caduti, il completamento dell’asse urbano della cultura e il parco lineare del Rio Is Cungiaus. Inoltre, nascerà una nuova scuola in via Tortolì e ristruttureremo quelle in via Ales».

Il piano di risanamento urbanistico è un tema molto sentito. A che punto siete?

«Le adesioni stanno procedendo rapidamente. Contiamo di definire i convenzionamenti entro la primavera, così da poter iniziare le opere di urbanizzazione e, contemporaneamente, rilasciare i permessi edilizi ai compartisti».

I cittadini attendono da tempo anche l’istituzione della compagnia barracellare. Nascerà?

«Entro la fine dell’anno porteremo il regolamento in Consiglio Comunale, con l’obiettivo di costituire la compagnia nei primi mesi del 2025».

Vi si accusa spesso di trascurare le politiche sociali. È davvero così?

«Al contrario, le politiche sociali assorbono una parte rilevante del bilancio comunale. Prestiamo particolare attenzione a questo settore, consapevoli che il disagio sociale è in aumento. Tuttavia, arginarlo è difficile senza politiche strutturali a lungo termine da parte del governo centrale».

Quale posto occupano i giovani nei vostri programmi?

«Il problema dei giovani è complesso e riguarda l’intera società, non solo la nostra comunità. Cerchiamo di offrire loro gli strumenti per restare integrati nella nostra comunità e nelle istituzioni, come la scuola e la famiglia. Mettiamo in campo azioni di supporto non solo economico ma anche pratico, affinché i ragazzi crescano in ambienti sani e stimolanti».

È soddisfatto del lavoro del suo gruppo e della Giunta?

«Sì, siamo una coalizione coesa e affiatata. La nostra forza è l’amicizia che ci lega e l’amore condiviso per Quartucciu. Il nostro impegno è duplice: risolvere i problemi quotidiani e pianificare il futuro della città per renderla più accogliente e a misura d’uomo».

Sia sincero, ci sarà o no un “Pietro Pisu ter”?

«Non è il momento di parlare di una mia nuova candidatura. Voglio solo esprimere la mia gratitudine ai cittadini per la fiducia che mi hanno accordato eleggendomi per ben due mandati. Amministrare la propria comunità è un privilegio e un onore che vivo con dedizione e consapevolezza. Nel 2022 abbiamo gettato le basi per formare una nuova classe di amministratori giovani, pronti a guidare Quartucciu nei prossimi anni».

