Terzo mandato,  nuovo round: la Lega ci prova, FdI contrario 

Roma. Nuovo colpo di scena sul terzo mandato per i governatori. Nonostante l’intesa nel centrodestra non si sia materializzata, la Lega decide comunque di presentare, per la quarta o quinta volta, una proposta per superare il limite di due consiliature per i presidenti di Regione e adesso si dovrebbe arrivare, per l’ennesima volta, a un voto. Che non farà che certificare la divisione della maggioranza, anche perché Fratelli d'Italia, visto che l'apertura a discuterne non ha portato frutti, dovrebbe mantenere la sua posizione originaria e votare contro l'emendamento presentato dai leghisti veneti, insieme a una rappresentanza di senatori del Nord.

La giornata inizia con la sorpresa del partito di Matteo Salvini che, dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni sulle crisi in vista del vertice Nato e del Consiglio europeo, deposita un testo stringato che punta a cancellare il limite di due mandati sostituendoli con tre. Non solo: le poche righe prevedono una postilla tecnica “salva-Zaia”, che se si ricandidasse, sarebbe in realtà per il suo quarto mandato. Il veicolo scelto è un ddl sui consiglieri regionali che è all'esame del Senato con una corsia preferenziale (la sede "redigente", previo accordo tra tutti i gruppi), che taglia i tempi dell'Aula.

