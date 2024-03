Terzo mandato, Lega in subbuglio 

La Lega ribolle, Forza Italia punta al sorpasso sull’alleato, Fratelli d’Italia prepara il congresso di Roma. E sullo sfondo in Parlamento procedono in parallelo, ma a rilento, Autonomia e Premierato. Con l’orizzonte delle elezioni europee che faranno da spartiacque: per le urne Ue Giorgia Meloni ha detto più volte che ha già messo «l’elmetto».

Mentre l’opposizione litiga apertamente sulla Basilicata, le tensioni nel centrodestra non fanno che aumentare sottotraccia. Lascia strascichi il blitz tentato dai leghisti per cancellare il ballottaggio nei grandi comuni: una battaglia comune del centrodestra, sì, ma l’apertura del fronte non era stata affatto concordata. E il tema potrebbe riapparire in primavera con la presentazione - attesa da mesi - della riforma del testo unico degli enti locali. Lo stesso contenitore nel quale si potrebbe ridiscutere anche del terzo mandato per i governatori. Rigorosamente dopo le europee.

Il governatore tace

Nel frattempo in Veneto l’assessore allo sviluppo di Luca Zaia, Roberto Marcato, si fa portavoce del malumore della base, tornando a freddo sull’ipotesi che Fdi rivendichi per sé la guida del Veneto. L’idea sembrava sopita nelle ultime settimane dopo l’accordo nel centrodestra per la ricandidatura degli uscenti nelle regioni al voto nel 2024: «Una lista Zaia vince di sicuro sia contro il resto del centrodestra sia contro Pd e alleati», dice l’assessore veneto, dando voce a uno scenario che è ben chiaro ai partiti di maggioranza. Ammesso che lo stesso Zaia possa benedire una operazione del genere. Il governatore non commenta, nessuno nella Lega lo fa mentre torna a martellare Antonio Da Re, l’europarlamentare fresco di espulsione dalla Liga veneta proprio perché era andato contro il capo. Proprio Matteo Salvini oggi sarà a Padova, con Zaia, per il suo tour “L’Italia del sì” con cui sta girando per illustrare tutte le opere e i cantieri aperti dal Mit.

Sfida alle urne

La possibilità di una candidatura del “doge” alle europee è archiviata, e rimane l’incognita sul suo futuro se resterà il niet al terzo mandato (si fissa il limite a due per il premier, è il ragionamento che si fa in FdI, sarebbe complicato alzarlo a tre per i presidenti di Regione). Dovrebbe essere Roberto Vannacci a guidare le liste, anche se il suo nome non convince tutti nel partito di via Bellerio. Ma il militare, è la convinzione del vertice, pesca fuori dal tradizionale bacino leghista e potrebbe dare una mano per evitare un tracollo dei consensi. Ma certo quasi sicuramente, nella rincorsa delle preferenze tra alleati, il generale-scrittore dovrà vedersela con Meloni capolista.

Derby tra riforme

La premier non ha ancora sciolto la riserva ma nei file riservati con cui si stanno componendo le liste i numeri due, al momento, sono tutti uomini (e le europee prevedono l’alternanza nelle candidature). La decisione sarà annunciata all’ultimo, e nel frattempo andrà affinata la strategia per reggere senza eccessivi scossoni alla competizione che si scatenerà nelle prossime settimane. Con un occhio ai provvedimenti bandiera per i partiti di maggioranza. Fi dopo Pasqua potrebbe avere il primo via libera del Consiglio dei ministri alla separazione delle carriere (che avrà poi in Parlamento i tempi lunghi di una riforma costituzionale). La Lega vuole l’ok all’autonomia prima del 9 giugno, come ha ribadito Roberto Calderoli in una riunione di maggioranza. Ma il premierato al Senato va a rilento, e deve ancora affrontare migliaia di emendamenti: non è detto che si arrivi prima delle Europee. E se non arriva il premierato non potrà arrivare nemmeno l’autonomia. Il calendario di aprile e maggio è ancora da fare, potrà servire un punto politico per scriverlo.

