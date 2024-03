Terzo mandato, la Lega pronta a riproporre l’emendamento 

La Lega potrebbe ripresentare nell’Aula del Senato l'emendamento per il terzo mandato dei presidenti di Regione, già bocciato in commissione Affari Costituzionali. Il decreto Elezioni è atteso a Palazzo Madama e il capogruppo Massimiliano Romeo fa sapere che l’iniziativa, che inevitabilmente riporterebbe a galla le spaccature nella maggioranza, è ancora «in fase di valutazione». E il senatore veneto Paolo Tosato: «Manteniamo il punto nel dl elezioni o eventualmente nei prossimi provvedimenti che andranno in Aula». Intanto, Matteo Salvini rilancia il suo ruolo nell’alleanza dopo il calo della Lega, pur nell’ambito di un centrodestra vincente: «In Abruzzo abbiamo fatto vincere il centrodestra». Che il veicolo sia il dl elezioni o un altro provvedimento più avanti, il Carroccio per ora non può né vuole mollare la partita del terzo mandato, che coinvolge direttamente Luca Zaia, e vorrebbe fare asse con parte del Pd, visto che tra i dem sul terzo mandato ci sono visioni molto diverse. Ma per ora il Pd sembra aver trovato l’accordo sull'eventuale emendamento leghista: «Ribadiamo la nostra posizione contraria già espressa in commissione", annuncia dopo l’assemblea dei gruppi Francesco Boccia, capogruppo a Palazzo Madama. In Aula i democratici presenteranno loro emendamenti su voto dei fuori sede, parità di genere nelle liste e numero dei mandati dei sindaci. E un ordine del giorno per chiedere una discussione complessiva sulla riforma degli enti locali: il testo potrebbe contenere anche un ragionamento sul terzo mandato che tenga conto - come auspica Alessandro Alfieri - di «pesi e contrappesi negli enti locali» e del «confronto con gli amministratori». Ed Energia Popolare, l’area vicina al governatore dell’Emilia Stefano Bonaccini, sorride.

