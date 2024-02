Terzo mandato, la Lega non ritira gli emendamenti 

Lontano dal palco di Cagliari che vedrà i leader uniti, nel centrodestra continua a consumarsi la battaglia sul terzo mandato. Al Senato la Lega, nonostante la richiesta esplicita di FdI e azzurri, non ha ritirato i suoi emendamenti per consentire il ter a governatori e dei sindaci delle grandi città. E intanto non c’è accordo sulle candidature per le altre tornate di amministrative: sui sindaci (ma c’è tempo di qui al 9 giugno) né sulla Basilicata. Qui si voterà presto, ad aprile, e Forza Italia continua a puntare sul bis di Vito Bardi. L’ennesimo tavolo sulle amministrative - un incontro di routine per aggiornarsi, minimizzano alla Camera - è nei fatti una fumata nera.

Per ora il braccio di ferro principale sembra quello sul terzo mandato degli amministratori, con la «diversità di opinioni» emersa in commissione Affari costituzionali, per dirla con il presidente della commissione Affari costituzionali. La maggioranza, attacca il capogruppo dem Francesco Boccia, «è spaccata», così «divisa che la Lega minaccia la maggioranza ma frena e aspetta ordini come sempre da Salvini sul ritiro o meno dell’emendamento, e la maggioranza, per non saper né leggere né scrivere, non sa quando e se si voterà l’emendamento della Lega». Certo il terzo mandato apre una questione anche nel Pd, che ancora non ha convocato il tavolo per valutare il da farsi. La «quadra», come la definisce Stefano Bonaccini (diretto interessato perché è al secondo mandato in Emilia), si troverà a ridosso di un eventuale voto in Senato, sempre che la Lega non ritiri all’ultimo le proposte.

Salvini d’altronde ha ribadito che «non è su questo che il centrodestra litigherà o si dividerà», pur ribadendo che «se uno è bravo» andrebbe rieletto «anche quattro volte». Ma arrivare davvero al voto sancirebbe la prima, concreta, spaccatura della coalizione.

