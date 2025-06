Terzo mandato, il tempo stringe 

Il testo ancora non si vede: la Lega non vuole presentarlo senza prima avere blindato un accordo, Forza Italia continua a opporsi. E se l’atteso vertice tra i leader ancora ufficialmente non è in agenda, il tempo «sta per scadere», per dirla con il ministro Luca Ciriani (che fa i conti coi regolamenti parlamentari e la pausa estiva praticamente alle porte).

Lo Ius Italiae

È stallo totale nella maggioranza sul terzo mandato e, a cascata, sulle candidature da presentare alle regionali d’autunno. La durata in carica dei governatori «non è nel programma» e gli azzurri sono sempre stati «contrari», va ripetendo Antonio Tajani, indisponibile a «vendersi per un piatto di lenticchie» (il riferimento è all’ipotesi che Fi stia alzando il prezzo per poi cedere in cambio della candidatura di Flavio Tosi a Verona). Semmai, ragiona il ministro degli Esteri, se proprio si deve discutere di terzo mandato bisogna fare una trattativa «politica», perché «se devo accettare una cosa che non è nel programma, poi gli alleati devono accettare una cosa che non è nel programma». Per esempio la modifica delle regole per la cittadinanza (Fi propone lo Ius Italiae) che però Giorgia Meloni ha chiaramente detto di non volere, forte anche del flop del referendum.

Il caso Zaia

La premier per ora si è tenuta lontana dalla discussione, che nei capannelli in Parlamento si lega anche alla trattativa, ancora sotto traccia, sulla legge elettorale. Se volesse dare seguito all’apertura fatta dai suoi sul terzo mandato, dovrebbe discuterne con Tajani e Matteo Salvini prima di martedì. Non solo perché dopo ripartirà per il vertice Nato dell’Aja e per il Consiglio europeo, ma perché è fissata al 24 giugno la nuova scadenza per gli emendamenti al disegno di legge su assessori e consiglieri regionali, veicolo per la norma che sbloccherebbe la nuova candidatura di Luca Zaia in Veneto, vero oggetto del contendere. «Se c’è un’iniziativa deve essere presentata in tempi molto rapidi», sottolinea il ministro per i Rapporti con il Parlamento, confermando la volontà di FdI di discutere «quando ci sarà una proposta». Non ci sono solo i tempi parlamentari da rispettare ma anche, ricorda, quelli delle Regioni per «convocare i comizi elettorali. Quello è un termine oltre il quale non si può andare, immagino sia la seconda metà di settembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA