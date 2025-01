Terzo mandato, il Governo impugnerà la legge campana 

Sono l'ultimo appuntamento elettorale di peso prima delle politiche. Sei regioni andranno al voto in questo 2025, con due governatori in scadenza che tengono sulle spine il centrosinistra e il centrodestra: il campano Vincenzo De Luca, del Pd, e il veneto Luca Zaia, della Lega.

De Luca ha già ingaggiato una battaglia con la segretaria del suo partito, facendo approvare una legge regionale che gli consente di puntare al terzo mandato, malgrado Elly Schlein gli abbia ripetuto che non intende ricandidarlo. In questo scontro, la leader Pd potrebbe trovare un inaspettato alleato nel governo, che ha intenzione di impugnare la norma campana.

Per Zaia la questione riguarda soprattutto gli equilibri fra Lega e FdI: entrambe le forze aspirano a indicare il successore alla guida del Veneto.

Politica e regole, dunque, si intrecciano. La decisione del governo di ricorrere contro la legge campana mischia i due ambiti: politicamente, specie in FdI, c'è una contrarietà al terzo mandato che, di fatto, viola le norme nazionali, ma tecnicamente non sarà facile risolvere la questione con un ricorso. Perché il rischio è di creare ancora più confusione: «Il governo impugnerà la legge sul terzo mandato - ha anticipato il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello - ma la Corte Costituzionale difficilmente riuscirà a pronunciarsi prima delle elezioni regionali. Questo significa che Vincenzo De Luca sarà candidabile, con il rischio concreto», nel caso vinca le elezioni, «che a distanza di pochi mesi gli eletti delle sue liste possano essere dichiarati decaduti». Schlein dovrà sciogliere il nodo giocando in casa, senza aspettare l’aiuto esterno.

