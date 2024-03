Terzo mandato, giochi sospesi 

Dopo l’intesa sulle prossime Regioni al voto, al centrodestra resta da sciogliere il nodo del terzo mandato. Una questione divisiva per FdI, Lega e Forza Italia, che per questo potrebbe essere rimandata a dopo le elezioni Europee. Incassata la sconfitta in Sardegna, tra gli alleati di governo il mantra è restare uniti in vista del voto in Abruzzo, Basilicata, Umbria e Piemonte. O, quanto meno, evitare di trasmettere all’esterno un’immagine di litigiosità e disaccordo che - si è visto - alle urne non giova. La partita però si incrocia con quella interna alla Lega, con una fronda veneta che spinge per la ricandidatura di Luca Zaia anche in chiave anti-Salvini. Il primo banco di prova sarà l’emendamento per il terzo mandato dei governatori al dl elezioni, atteso nell’Aula del Senato a metà marzo. La proposta leghista, già bocciata in commissione, potrebbe essere ripresentata a Palazzo Madama in quell’occasione - come inizialmente si dava quasi per scontato - oppure essere messa in stand-by: nella Lega c’è chi rimarca che una nuova bocciatura non aiuterebbe sicuramente Zaia, mentre il tempo potrebbe giovare ad intese più proficue, magari con chi nel Pd ha sul tema opinioni diverse dalla segretaria Schlein.

La questione Zaia

Ma c’è chi sostiene che la Lega per il Veneto abbia un nome alternativo a Zaia. «Il nostro obiettivo é tornare ad essere il primo partito, rivincendo anche le elezioni regionali del 2025 con un nostro candidato», dice il segretario della Liga veneta Alberto Stefani senza parlare apertamente del governatore uscente. Intanto Salvini deve vedersela con le critiche interne, più o meno velate, che arrivano dal Veneto. Non è passato inosservato, lo scorso weekend, il forfait di Zaia alla scuola politica della Lega a Roma, anche se il vicepremier nega tensioni con l’uomo forte del Nord Est. Intanto nel resto della maggioranza la posizione sul terzo mandato per ora non cambia. Per FdI non è in discussione la bontà dell’operato di Zaia - governatore stimato - ma la modifica alle regole elettorali necessita di una riflessione approfondita. Nel breve periodo per il partito di Giorgia Meloni l’impegno più urgente è un altro: la riconferma di Marco Marsilio in Abruzzo.

