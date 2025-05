Terzo mandato, FdI apre alla Lega 

Di limite ai mandati dei governatori si potrà discutere, a mente fredda, una volta che la Corte costituzionale avrà «chiarito» come ci si debba regolare anche nei confronti dei territori a statuto speciale.

Lo scontro

Il giorno dopo l'ennesima frattura nella maggioranza sul terzo mandato (quello trentino, nello specifico, impugnato dal Cdm nonostante la contrarietà della Lega) Fratelli d'Italia tende la mano all’alleato leghista e con diverse interviste fa sapere che non ci sono «posizioni pregiudiziali» sul numero di legislature che può fare un presidente di Regione. Ma come avverte Lollobrigida, gli enti locali devono smetterla di «andare per conto proprio».

I tempi per riaprire la questione non saranno immediati, perché prima bisognerà aspettare la nuova pronuncia della Consulta (per la Campania ci sono voluti circa 4 mesi, ma era imminente la scadenza elettorale). Il consiglio dei ministri ha deciso «in punta di diritto», ma ci sarà, poi «una discussione politica», la materia sarà «riconsiderata» ha precisato anche il ministro Matteo Piantedosi, mentre il collega Paolo Zangrillo assicurava che non si tratta certo di una questione che pregiudichi la tenuta dell'esecutivo. Se ne parlerà dunque, ma «basta blitz», il messaggio recapitato dai meloniani ai leghisti e in generale ai partiti sui territori, mentre ancora non è rientrata la crisi che si è aperta nel centrodestra friulano.

Massimiliano Fedriga ha ribadito di essere al lavoro per ricomporre la frattura che vede Lega e Fi da una parte e Fdi dall'altra. Difficile che arrivi davvero a cercare la sfiducia, più facile che il punto di caduta sia un rimpasto di giunta. Ma non succederà nulla prima di giovedì, quando (probabilmente in tarda mattinata) ne parlerà vis à vis con Giorgia Meloni. «Io lavoro sempre per trovare soluzioni, sto lavorando per ricomporre», assicura il governatore da Venezia, dove chiudendo il Festival delle Regioni fa sapere che i presidenti hanno approvato «all'unanimità» un documento in cui chiedono al governo di «valutare un approfondimento sul tema» dopo la decisione «temeraria», secondo Luca Zaia, di mandare davanti all'Alta Corte la legge trentina.

La premier

La premier, causa influenza, non si è presentata, «non siamo fatti di ferro», la difende il governatore, «anche lei è umana e si ammala» aveva detto poco prima Fedriga, negando che si trattasse di una malattia “diplomatica”. Tra i due, a fine kermesse, va in scena anche un siparietto in favore di qualche cronista ancora presente: «Dopo il terzo mandato potremmo lanciare il tandem» scherzano Zaia e Fedriga ipotizzando il veneto candidato in Friuli e viceversa.

Anche con Zaia si ipotizzava che potesse esserci un momento di confronto, visto che il futuro del Veneto è ancora in stand by. Al voto non si andrà certo «a settembre», anche per evitare di svuotare ancora di più le urne, il ragionamento del “Doge”, che non potrà ripresentarsi per la terza volta (che poi nel suo caso sarebbe la quarta). Il suo successore? «Lo decideranno le segreterie», taglia corto Zaia senza sbilanciarsi nemmeno sul suo di futuro, salvo un laconico «dirò come la penso alla fine di tutto».

