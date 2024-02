Terzo mandato e premierato, prove d’intesa 

«Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno». Matteo Salvini prova a ridimensionare il braccio di ferro fra la sua Lega e FdI sul terzo mandato per i governatori, inviando un messaggio distensivo da Cagliari, dove tornerà mercoledì al fianco di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Un appuntamento dove l'immagine di coesione non può essere tormentata dalle fibrillazioni relative all'emendamento leghista in discussione in commissione Affari costituzionali in Senato, la stessa che sta esaminando anche il disegno di legge costituzionale sul premierato.

L’affondo

E anche in quest'ottica lo scenario più accreditato all'interno della maggioranza è quello auspicato da FdI, ossia un ritiro della proposta di modifica che la Lega puntava a inserire nel decreto elezioni. »La Lega parla di ragionamenti di principio, ma quello sul terzo mandato è un emendamento su misura per Luca Zaia», l'affondo lanciato dalle pagine de La Stampa del senatore meloniano Luca De Carlo. «Non compariva nel programma della coalizione», ha inoltre ricordato l'uomo che la premier vorrebbe candidare alla guida del Veneto quando nel 2025 si tornerà al voto. Dopo il blitz leghista in commissione, FdI ha già messo in chiaro che un tema come questo non si può discutere in un decreto. E comunque, dal punto di vista di FdI, il terzo mandato per i governatori è un'incongruenza anche rispetto al fatto che nella riforma sul premierato è previsto un limite di due per il presidente del Consiglio. Anche Forza Italia e Noi moderati la pensano così, è il ragionamento che si fa in ambienti del partito di Meloni, nella convinzione che difficilmente, sul fronte delle opposizioni, spingerà per il terzo mandato Elly Schlein, a maggior ragione dopo le recenti uscite del governatore campano Vincenzo De Luca.

Trattative

Nelle ultime ore sarebbe partita una moral suasion verso la Lega affinché ritiri l'emendamento. Altrimenti si dovrà andare a una conta. È un'ipotesi ancora non del tutto smentita fra i leghisti. Ed è uno scenario che potrebbe essere complesso da gestire, come in occasione del voto sulla ratifica del Mes a dicembre. Per Salvini «è un errore» fissare un limite ai mandati, ma «non è questo che mi toglie il sonno. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento». Al terzo mandato ci teniamo, sottolineano nel suo partito, ma alle elezioni in Veneto manca oltre un anno.

«Sul terzo mandato è in atto una grande tarantella tra Lega e Fratelli d'Italia che porterà zero risultati», è la previsione del leader di Iv Matteo Renzi. Un pronostico che potrebbe trovare riscontro già a inizio settimana in commissione Affari costituzionali: i senatori sono convocati da martedì a giovedì, per esaminare sia il decreto elezioni sia il disegno di legge sul premierato, «la madre di tutte le riforme» secondo Meloni.

