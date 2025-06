Terzo mandato dei governatori Apertura di FdI 

Discutere «senza preclusioni» del terzo mandato dei governatori e farlo subito, anche prima delle regionali d’autunno. FdI riunisce l’esecutivo del partito e apre all’ipotesi di superare il limite dei due mandati per i presidenti di Regione. Se l’idea si concretizzasse tornerebbero in pista il leghista Luca Zaia in Veneto e il dem (ma molto polemico con i vertici del partito) Vincenzo De Luca in Campania. E la mossa spiazza gli alleati. dopo i ripetuti no dei meloniani ai molti tentativi della Lega di allungare la carriera dei governatori. La premier, davanti alla platea amica della kermesse de La Verità, annuncia: «Non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni». E sorprende Fi, con Maurizio Gasparri che a caldo commenta: «Noi restiamo contrari», e aggiunge che sul tema sarà necessario un passaggio «tra i leader».

