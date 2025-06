Terzo mandato, adesso è davvero finita 

Niente terzo mandato, nessun rinvio della finestra elettorale d'autunno. Nel giorno in cui il Senato conclude la saga sul numero di consiliature dei governatori, fallisce il blitz di Vincenzo De Luca, che aveva avanzato in Conferenza delle regioni uno slittamento per portare a termine i progetti del Pnrr. E di chiudere i bilanci, come dice il ministro leghista, Roberto Calderoli e pure Massimiliano Fedriga, che dopo avere trovato in Conferenza il muro di Eugenio Giani alla proposta De Luca, fa sapere che comunque sottoporrà la questione al Governo.

La caccia al candidato

Il governatore campano e il veneto Luca Zaia sono davvero a fine corsa (salvo si dovesse materializzare il «breve rinvio» chiesto da De Luca). E in ogni caso, spazzato definitivamente il campo dal terzo mandato, per gli schieramenti si apre la partita delle candidature per la guida delle cinque regioni in scadenza (sei con la Valle D'Aosta). Due le questioni più spinose: il Veneto per il centrodestra e la Campania per il centrosinistra.

«No» in Commissione

L'ultimo round sui mandati si è consumato di prima mattina in commissione Affari costituzionali al Senato. L'emendamento è respinto con 15 no, compresi Fratelli d'Italia che pure, con l'apertura a discuterne, avevano riacceso le speranze leghiste. Nonostante il mancato accordo di coalizione, il partito di Matteo Salvini ha insistito per la prova del voto da cui esce con «amarezza», dice Calderoli, distinguendo tra la «disponibilità» di Fdi e il «muro di Forza Italia». Zaia ripete: «Non ne ero minimamente a conoscenza, per me la partita era già chiusa». Ora gli si dovrà trovare un sostituto.

La conquista della poltrona

«Vista la classe dirigente che ha sul territorio, Fratelli d'Italia è in grado di esprimere un'ottima candidatura», puntualizza il coordinatore veneto dei meloniani Luca De Carlo, tra i nomi circolati per la successione se Giorgia Meloni rivendicasse per il suo partito la candidatura. Ma la Lega «auspica» di poter esprimere il nuovo presidente di Regione, forse con il vice di Matteo Salvini, Alberto Stefani. I centristi chiedono, come fa l'Udc Antonio De Poli, di smetterla con le «prove di forza individuali» e di individuare presto il candidato. Ovunque si sceglieranno «i migliori», non si sbilancia il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, mentre Forza Italia con Antonio Tajani minimizza gli effetti sulla coalizione. Prima o poi si dovrà sedere con gli altri leader, spiega l'azzurro Maurizio Gasparri, per fare sintesi. Per ora l'unica candidatura certa nel centrodestra è quella di Francesco Acquaroli, che cerca il bis nelle Marche.

La diverse Regioni

Per ipotizzare nelle altre regioni, prima si deve sciogliere il nodo del Veneto. In Campania si attendono le mosse del campo avversario. Il centrosinistra, che il Veneto lo dà per perso, punta al 4-1 e ha chiuso nelle Marche, dove sarà in corsa Matteo Ricci. In Puglia il candidato in pectore è Antonio De Caro, ma i dem devono verificare se la coalizione accetta. In Toscana si ricandida Giani, che oltre ad avere osteggiato De Luca ha detto che il voto potrebbe essere il 12 o il 19 ottobre. La Campania, per cementare il campo largo o progressista, dovrebbe andare al Cinquestelle Roberto Fico.

