Terzo ko di fila anche per la Primavera 

Torino 1

Cagliari 0

Torino (3-4-3) : Plaia; Pellini, Mendes, Mullen; Marchioro (28' st Dimitri), Mahari (16' st Liema), Dalla Vecchia, Krzyzanowski (16'st Manneh); Franzoni (28' st Raballo), Gabellini (42' st Rossi), Ciammaglichella. In panchina: Siviero, Desole, Galantai, Zaia, Tzouliou, Gueye. Allenatore Tufano.

Cagliari (3-5-2) : Ciocci; Cogoni, Soldati, Franke (16' st Arba); Grandu, Balde (16' st Nunn), Marcolini (16' st Liteta), Sulev (34' st Longoni), Vinciguerra; Trepy, Bolzan (23' st Achour). Auseklis, Pintus, Malfitano, Tronci, Marini. Allenatore Pisacane.

Rete : 20' pt Gabellini.

Arbitro : Iacobellis di Pisa.

Note : ammoniti Balde, Marchioro, Dimitri; espulso Raballo. Recupero 5' st.



Terza sconfitta consecutiva anche per il Cagliari Primavera che abbandona lo stadio Valentino Mazzola di Orbassano consegnando i tre punti al Torino. Nemmeno i cambi di formazione negli 11 iniziali hanno aiutato gli isolani a invertire la rotta ed è bastata una sola rete granata per mettere ko i rossoblù: 1-0 il risultato finale.

Parte con ritmi molto bassi il match. La prima vera occasione al 16' quando Gabellini prova l’incursione in area sarda, Soldati manda in angolo. Al 20' però Gabellini è più preciso e, sfruttando una buona palla arrivata dalle retrovie, insacca il vantaggio. I ragazzi di Pisacane provano a rispondere solo al 39' con Sulev, ma il suo tiro è centrale e Plaia blocca facile.

Nel secondo tempo il Cagliari cerca di portare l'incontro in parità ma né Trepy né Bolzan, al 56', intimoriscono Plaia. Un minuto più tardi ancora Trepy mira verso lo specchio, l'estremo difensore granata gli nega il gol. Al 70' tiro-cross di Marchioro che per poco non trova il raddoppio. Poco dopo azione personale di Trepy, ma la sfera termina tra le braccia di Plaia.

RIPRODUZIONE RISERVATA