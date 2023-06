Terzo incendio nell’azienda Agrifoglio 

Terzo incendio, nell’arco di una settimana, ai danni dell'azienda agricola L’Agrifoglio di San Giovanni Suergiu. Questa volta a farne le spese è stata la pizzeria che tra qualche giorno avrebbe dovuto aprire i battenti e adesso, se dopo il primo allarme del 26 maggio scorso non tutti concordavano sulla possibile origine dolosa delle fiamme nell’azienda agricola, adesso si respira un clima di paura

Il fuoco

In ballo c’è il lavoro di una ventina di persone: lavorano dalla mattina alla sera per mandare avanti l’azienda agricola che, per usare le parole della sindaca Elvira Usai «è un piccolo grande orgoglio del paese, una delle poche realtà rimaste in piedi nonostante la crisi del comparto». Queste persone giovedì notte sono state buttate giù dal letto dal terzo allarme incendio, un incubo che si è materializzato nella zona dell’azienda adibita a pizzeria. Sul posto, sono arrivati i carabinieri e due squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Iglesias e di Carbonia. Sono arrivati con due autopompe e un'autobotte e hanno lavorato per circa tre ore per salvare l’azienda. Un impegno grandissimo che però non ha impedito al fuoco di fare in tempo ad aggredire la pizzeria, gli arredi e un pergolato all'esterno della struttura. Si è salvato il corpo principale della struttura ricettiva che proverà a ripartire perché i danni sono così ingenti che non ci si può fermare a piangersi addosso. Il 28 maggio era finito in fiamme un trattore, due giorni prima una ruspa e centinaia di rotoballe di fieno, davvero complicato riprendere fiato.

I timori

La paura è tanta e nessuno in azienda ha voglia di parlare. Lo fa la sindaca facendosi portavoce dello sconforto: «In paese una cosa del genere non si era mai vista e queste persone non sanno chi sia il nemico che vuole metterle in ginocchio – dice Elvira usai – per fortuna il cuore dell'area è stato messo in sicurezza e la vegetazione circostante non è stata raggiunta, ma è poco per tirare un sospiro di sollievo. Tutti ora devono rimboccarsi le maniche, lo faremo anche noi in paese». L’idea è quella di coinvolgere la popolazione in una gara di solidarietà: «Hanno perso tanto – continua – dobbiamo dare una mano. La pizzeria prossima alla nuova gestione stagionale è stata paralizzata ma l’agriturismo può lavorare, invitiamo tutti a farci una tappa, la faremo anche noi. Coinvolgeremo anche la parrocchia e chiunque vorrà dare una mano d’aiuto».