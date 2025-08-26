Terzo incendio nel paese in un mese 

Ennesimo rogo a Isili nel centro abitato. Il terzo in un mese in via San Mauro, nel cortile dell’ex scuola materna da tutti conosciuta come “asilo delle suore”. Buona parte della proprietà è all’asta dopo il fallimento della Fondazione che gestiva l’istituto. Il rogo è scoppiato nel cuore della notte mentre era in corso ancora la festa paesana dedicata a San Giuseppe Calasanzio, ad accorgersi di quanto stava succedendo è stata una famiglia che abita di fronte. Erano circa le tre, immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Mandas che hanno spento il rogo. Non sono stati rilevati grossi danni.

La struttura che ospitava la scuola è stata solo lambita dalle fiamme che hanno invece incenerito l’erba alta che ormai da tanto tempo ricopre tutto il giardino. Il fuoco non ha colpito neppure la parte che è stata acquistata dal Comune di Isili. «Quello spazio», ha detto il primo cittadino Luca Pilia, «è stato ripulito di recente, non c’era più erba né sterpaglie». Tanto lo spavento delle persone che abitano lì vicino che in un mese si sono trovate a dover fronteggiare questa situazione. I precedenti roghi hanno interessato un terreno privato e sono stati sempre i cittadini a dare l’allarme. Dai primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco non è stata esclusa la natura dolosa dell’incendio, seppure ancora tutto deve essere accertato. La scuola è circondata da un muro ma non così alto da non poter essere scavalcato o comunque superato. Ormai da circa sette anni questo spazio è chiuso. Per via del sequestro cui è stato sottoposto non è possibile accedervi neppure per ragioni di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA